Arte e investimenti: in Italia cresce il collezionismo di qualità. Banca Generali ArTalent acquista due nuove opere

Il 2025 si conferma un anno di consolidamento e trasformazione per il mercato dell’arte contemporanea in Italia, in Europa e nel mondo. "Dopo anni di accelerazione post-pandemica e di forte espansione delle dinamiche digitali, il settore sta trovando un nuovo equilibrio tra fisico e digitale, tra globale e locale", rimarca Vincenzo De Bellis, direttore delle fiere e delle piattaforme espositive di Art Basel, a margine di un evento organizzato oggi a palazzo della Pusterla da Banca Generali che per il settimo anno consecutivo è a fianco del Comune di Milano per Art Week 2025, in programma dall'1 al 6 aprile. L’evento, nato attorno alla fiera d’arte moderna e contemporanea miart, si arricchisce ogni anno di decine di mostre, performance, installazioni, talk, proiezioni ed eventi.

In Italia si conferma un crescente interesse per il collezionismo di ricerca "con una nuova generazione di collezionisti sempre più attenta alla qualità e al valore culturale delle opere, oltre che al loro potenziale economico - ha aggiunto De Bellis. Tuttavia, il mercato italiano resta frammentato e meno strutturato rispetto ad altri Paesi europei, con la necessità di politiche fiscali più efficaci per sostenere le gallerie e gli artisti emergenti. La sfida ultima rimane quella di rafforzare il sistema attraverso un maggiore dialogo tra istituzioni pubbliche e private, favorendo una crescita sostenibile e più internazionale".

Banca Generali amplia la sua collezione

Banca Generali ha presentato oggi le opere di Giangiacomo Rossetti e Giuseppe Gabellone, acquisite nell’ambito del progetto BG Art Talent, rinnovando il suo sostegno all’arte contemporanea, confermandosi per il settimo anno consecutivo come main partner di Milano Art Week 2025.

Per l’occasione Banca Generali promuoverà una serie di iniziative di grande rilievo, a partire dall’esposizione delle due nuove acquisizioni del suo progetto BG Art Talent: The Reign of Comus (2024) di Giangiacomo Rossetti e Falsa Finestra V (2021) di Giuseppe Gabellone. Per tutta la settimana le opere, che entrano a far parte della collezione della BG Art Gallery, saranno visitabili su prenotazione nella sede di Banca Generali di piazza Sant’Alessandro.

"Siamo felici di affiancarci anche quest'anno al Comune di Milano a sostegno di un'iniziativa sentita e partecipata come l'Art Week, che stimola tutta la città a esprimere la propria identità creativa", ha dichiarato Marco Bernardi, vicedirettore Generale di Banca Generali. "Innovazione, originalità e visione sono concetti che trovano radici nell'arte per poi diffondersi e ramificarsi in ogni aspetto della comunità. Il sostegno di pubblico e privato verso il lavoro degli artisti nazionali, già capaci di posizionarsi nel panorama internazionale come voci rilevanti e di sicuro interesse, si adopera verso la valorizzazione di linguaggi inediti e coraggiosi, capaci di stimolare nuove idee e creatività a vantaggio dello sviluppo e della crescita complessiva”.

“In questi anni in cui ho avuto l'onore

di partecipare al progetto BG Art Talent – ha dichiarato Vincenzo De Bellis – ho visto crescere e consolidarsi un'iniziativa che ha saputo sostenere concretamente gli artisti e il sistema dell'arte contemporanea italiano”.