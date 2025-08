Aulab integra nel percorso formativo la prima certificazione ufficiale per Web App Developer lanciata da Certipass

Aulab, prima tech school italiana parte del gruppo Multiversity, rafforza il suo ruolo di innovatore nella formazione digitale con un nuovo traguardo, diventando la prima realtà in Italia a integrare all’interno del proprio percorso la possibilità di ottenere la certificazione ufficiale di Web Application Developer, rilasciata da Certipass, organismo di certificazione accreditato da Accredia.

La certificazione, conseguibile al termine dei percorsi formativi di Aulab con un esame finale, attesta le competenze pratiche nello sviluppo di applicazioni web ed è un titolo riconosciuto a livello nazionale e internazionale per chi vuole affacciarsi al settore tech o riqualificarsi in una professione ad alta occupabilità.

L’iniziativa si inserisce in un momento di forte crescita del settore IT. Secondo il Rapporto Excelsior 2024 di Unioncamere e ANPAL, le imprese italiane prevedono di assumere oltre 90.000 professionisti IT nei prossimi dodici mesi. Tra i profili più richiesti spiccano i web developer, con particolare attenzione verso figure come l’AI Developer e il Cybersecurity Specialist, rispettivamente al secondo e sesto posto nella classifica LinkedIn. “Lavori in crescita 2025: le 15 professioni in ascesa in Italia”.

Oggi formarsi come sviluppatore web significa acquisire competenze chiave per progettare e realizzare le soluzioni digitali che rendono possibili le interazioni quotidiane di milioni di utenti: dagli e-commerce alle app aziendali, passando per portali pubblici e servizi cloud. Si tratta di una professione dinamica, creativa e in costante evoluzione, che richiede percorsi formativi solidi, aggiornati e orientati al mondo del lavoro.

In questa direzione si muove Aulab, che ha sviluppato un metodo intensivo e accessibile, pensato per rispondere in modo concreto alle richieste del mercato IT.

Con oltre 10.000 studenti formati e una rete attiva di più di 800 aziende partner, Aulab integra teoria, pratica e orientamento professionale per preparare sviluppatori pronti a entrare in team di lavoro reali fin da subito.