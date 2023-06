Autostrada Pedemontana Lombarda comunica il cambiamento

Autostrada Pedemontana Lombarda si affida a Chiara Alzati per comunicare. La collaborazione ha come obiettivo quello di ottimizzare i processi al fine di agevolare la comprensione tra i reparti, sia in forma orale sia in forma scritta, l’elaborazione di un metodo per la comunicazione top down tanto più in un momento di change management, dove diventa fondamentale affrontare le trasformazioni. In particolare, il management ha partecipato ai momenti formativi affrontando casi pratici. Uno di questi ha riguardato come comunicare ai comitati "no Pedemontana".

"In un caso delicato come questo si rende fondamentale saper anticipare le obiezioni, rassicurare e assumere il ruolo di coach, incoraggiando tutti i cittadini a individuare la propria opportunità davanti a una situazione come la costruzione di un'autostrada, nonché a considerare i notevoli vantaggi che ne derivano, in primis quelli logistici ed economici", ha commentato Chiara Alzati che ha aggiunto: "il Metodo Parlare Chiaro si è rivelato strategico per presentare il progetto dell'autostrada Pedemontana, valorizzando i benefici e l'inequivocabile volontà dell'azienda di minimizzare l'impatto ambientale".

Francesco Fasano, responsabile HR di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha sottolineato come “La formazione, tanto tecnica quanto manageriale, è sempre stata una priorità per la nostra Società, che ogni anno investe in interventi formativi volti allo sviluppo del personale presente in azienda. Il percorso formativo offerto da Chiara Alzati ci ha permesso di valorizzare le competenze trasversali del nostro management team, fornendo un metodo di comunicazione basato sulle inclinazioni personali di ognuno per poter generare valore nelle proprie attività lavorative.”