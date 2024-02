Bf e Eni blindano il patto sui biocarburanti

Il gruppo Bf ed Eni rafforzano l’alleanza nel settore della bioraffinazione. L’accordo, ufficializzato ieri, prevede che Eni acquisisca con un investimento di 25 milioni di euro il 17% della Società Italiana Sementi, che fa parte della galassia Bf ed è specializzata nella produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi. Eni andrà a rilevare - attraverso la controllata Eni Natural Energies - parte della quota di Sis in possesso di Consorzi Agrari d’Italia, arrotondandola con un aumento di capitale riservato.

L’investimento in Sis da parte di Eni sarà funzionale alla creazione e l’avvio, entro giugno 2024, di una divisione Agro-Energie di sementi non food (quindi non destinati all’alimentazione), oltre a reciproci obblighi e diritti in merito all’approvvigionamento di sementi da parte di Eni Natural Energies. Il gruppo guidato da Claudio Descalzi, infatti, ha bisogno di questi semi (come per esempio il ricino) per ottenere gli oli che le sono necessari alla produzione dei suoi biocarburanti. Interessi che coincidono con quelli di Bf, che nel suo nuovo piano industriale per il 2023-2027 intende potenziare la sua produzione di sementi non destinate all’impiego alimentare.

«Questa operazione contribuisce a consolidare l’alleanza strategica avviata nel 2021 dal Gruppo Bf con il Gruppo Eni», ha commentato l’amministratore delegati di Bf, Federico Vecchioni (in foto), «e conferma la valenza industriale dei poli ad alta specializzazione, capaci di creare e sviluppare valore e attrarre potenziali investitori».

La collaborazione tre Bf ed Eni era già partita nel 2021, attraverso la joint-venture Agry-Energy (50% Eni, 50% Bf) per avviare lo sviluppo di progetti per la ricerca e la sperimentazione agricola di sementi di piante oleaginose da utilizzare come feedstock nelle bioraffinerie Eni. Accordo che comprendeva anche una partecipazione di minoranza di Eni in Bonifiche Ferraresi, società di Bf che è la più grande per superficie agricola utilizzata. A fine 2022, invece, Eni e Bf hanno firmato un accordo per valutare lo sviluppo di colture per uso energetico in Italia, recuperando terreni degradati, abbandonati o inquinati, senza entrare in competizione con la filiera alimentare.