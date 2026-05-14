Bozzetti: “I risultati di Fiera Milano confermano la bontà strategica dell’investimento olimpico”

“Il successo dell’operazione olimpica, confermato anche dagli ottimi risultati presentati ieri da Fiera Milano, dimostra la validità di una scelta strategica che Fondazione Fiera Milano ha portato avanti con convinzione attraverso un investimento complessivo di oltre 25 milioni di euro. Un progetto che ha consentito, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi invernali, di ospitare le competizioni all’interno di strutture temporanee realizzate in un quartiere fieristico, facendo di Fiera Milano un modello innovativo che potrà rappresentare un esempio anche per le future edizioni dei Giochi”, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera commenta così i dati di bilancio del primo trimestre 2026 che sono stati da record con ricavi a 126,4 milioni e un risultato netto di 27,7 milioni.

“Un riconoscimento importante, sottolineato anche dalle parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - aggiunge - che evidenzia la portata industriale e progettuale di un’operazione pensata per la legacy che lascerà al territorio e per le prospettive che queste nuove strutture offriranno a Fiera Milano nei prossimi anni”.

“Da questa esperienza nasceranno infatti due asset strategici - prosegue Bozzetti -. La Milan Ice Fiera Arena, che sarà operativa da ottobre nel quartiere espositivo di Rho che sarà un nuovo spazio dedicato agli sport del ghiaccio e alle attività sportive. E il Live Dome, che grazie a un ulteriore investimento di 12 milioni di euro per l’evoluzione dei padiglioni che hanno ospitato le competizioni di speed skating, consentirà di creare una nuova arena unica in Europa per concerti, grandi eventi e intrattenimento dal vivo, con una capienza fino a 45mila persone standing”.

“Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 hanno dimostrato - conclude il presidente di Fondazione Fiera - come visione

strategica e collaborazione istituzionale possano diventare un motore concreto di sviluppo, innovazione e diversificazione del business fieristico, rafforzando ulteriormente il ruolo internazionale di Milano e della Lombardia”.