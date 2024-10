Brembo nomina Luca Di Leo Chief Communication Officer

Ascolta ora 00:00 00:00

Brembo, azienda leader a livello globale nella progettazione e produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni per auto, moto e veicoli commerciali, ha annunciato la nomina di Luca Di Leo come nuovo Chief Communication Officer. Di Leo sarà responsabile della strategia di comunicazione globale del gruppo, contribuendo a consolidare la presenza internazionale e l’immagine del brand. Nel suo ruolo come nuovo Chief Communication Officer di Brembo, Luca Di Leo riporta al Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi.

Dopo 15 anni come reporter e caporedattore per prestigiose testate internazionali quali Reuters, Dow Jones, The Wall Street Journal e The Economist, Luca Di Leo ha maturato un’ampia esperienza nel campo dell’informazione economica e aziendale. Nel 2012 è entrato nel Gruppo Barilla come responsabile delle relazioni con i media, assumendo via via maggiori responsabilità fino a diventare Vice President Global Corporate Communications. In questo ruolo ha guidato la comunicazione corporate su scala globale, contribuendo al rafforzamento dell’immagine dell’azienda. Nel 2021, Luca è passato a Ferrero International come Head of Global Communications, dove ha progettato e lanciato la prima campagna globale di comunicazione aziendale del gruppo e ha rinnovato la strategia digitale dell’azienda, migliorandone la presenza e l’efficacia comunicativa a livello globale.

Dal 2020, è anche Direttore scientifico presso l’European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) di Roma, dove si occupa di promuovere l’innovazione sostenibile attraverso progetti di ricerca e collaborazione intersettoriale. Di Leo è una figura di spicco nel campo della comunicazione aziendale e della sostenibilità.