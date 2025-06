"Orgoglioso del lungo percorso". Bosch Sensortec compie 10 anni in Italia

Bosch Sensortec, parte del Gruppo Bosch, celebra il decimo anniversario della sua presenza in Italia. Azienda all’avanguardia nello sviluppo di sistemi microelettromeccanici (MEMS), Bosch Sensortec si distingue per l’integrazione di hardware, software e intelligenza artificiale nelle proprie soluzioni tecnologiche. L’obiettivo è quello di favorire nuove applicazioni innovative e contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita, in linea con il motto del Gruppo Bosch: “Tecnologia per la vita”.

Una grande crescita

Aperto nel 2015, il centro di progettazione italiano ha rapidamente assunto un ruolo chiave nello sviluppo di progetti strategici e innovativi. In pochi anni, ha saputo distinguersi grazie a un approccio collaborativo e internazionale, favorendo il dialogo e il trasferimento di competenze tra le diverse sedi Bosch presenti in Europa, Asia e America, all'interno di un contesto multiculturale e dinamico.

Spinto da passione, creatività e un approccio flessibile orientato al cliente, il team del Design Center italiano di Bosch Sensortec adotta una visione integrata del proprio lavoro, seguendo l’intero ciclo di sviluppo: dalla richiesta iniziale fino al prodotto finito e alla sua implementazione concreta. Nel corso degli anni, la filiale italiana ha registrato una crescita significativa. Da un nucleo iniziale di 12 persone, il team si è ampliato fino a superare di oltre cinque volte le dimensioni originarie. Oggi, prosegue con determinazione nel percorso di espansione, puntando su nuove assunzioni e sul consolidamento delle competenze interne.

"Orgoglioso del lungo percorso"

“ Sono orgoglioso del percorso fatto in questi dieci anni e sono certo che continueremo a crescere. La vera forza di Bosch Sensortec in Italia sono le persone. Il nostro mercato, infatti, è molto dinamico e competitivo e le risorse umane sono il principale asset strategico. La consapevolezza di far parte di un gruppo e di contribuire alla realizzazione di progetti internazionali aumenta la motivazione del team e il suo coinvolgimento diretto in un ambiente dinamico e stimolante. Lavorare in Bosch vuol dire anche far parte di una realtà che offre grande flessibilità, permettendo di conciliare la vita professionale con quella privata ”, ha dichiarato Riccardo Campagna, Head of Bosch Sensortec Italy.

La produzione

Bosch Sensortec sviluppa e produce una vasta gamma di dispositivi a semiconduttori, tra cui circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC), semiconduttori di potenza e sistemi MEMS. Queste tecnologie trovano applicazione in numerosi ambiti: smartphone, tablet, dispositivi wearable e hearable, realtà aumentata e virtuale (AR/VR), droni, robot, smart home, soluzioni IoT e settore automotive.

L’intero processo produttivo, dalla progettazione alla fabbricazione, è gestito internamente, garantendo controllo e qualità lungo tutta la

filiera. A oggi, l’azienda ha superato i 23 miliardi di sensori MEMS prodotti. Solo nel 2024, Bosch Sensortec ha consegnato oltre 1 miliardo di unità, confermando il proprio ruolo di riferimento a livello globale nel settore.