Campari, Simon Hunt è il nuovo Ceo: "Porterà il brand a nuovi traguardi"

Campari, immagine di repertorio

Simon Hunt è il nuovo ceo di Campari Group. Ad annunciarlo è una nota del consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano, in cui si sottolinea che la nomina è " il risultato di una valutazione approfondita di candidati interni ed esterni condotta dal comitato per la remunerazione e le nomine, dal comitato per la transizione della leadership e dal consiglio di amministrazione ". Hunt andrà a coprire il ruolo che nell'ultimo periodo è stato svolto ad interim da Paolo Marchesini, chief financial and operating officer, e Fabio Di Fede, chief legal and M&A officer. Essendo la Davide Campari-Milano N.V. una società olandese, in base alle leggi del Paese, il consiglio di amministrazione ha deliberato la convocazione di un'assemblea generale ad hoc il 15 gennaio 2025 per concretizzare la nomina e, da quella data, Hunt sarà a tutti gli effetti ceo del gruppo.

" Sono lieto di dare il benvenuto a Simon come nuovo Chief Executive Officer di Campari Group. La sua ampia e comprovata esperienza nel settore, insieme alla sua leadership nella costruzione e nello sviluppo dei marchi premium a livello globale saranno fondamentali per guidare Campari Group nella sua prossima fase di crescita ", ha dichiarato Luca Garavoglia, presidente del gruppo Campari. " Sono convinto che le competenze, la personalità, l'energia, la leadership e la determinazione di Simon porteranno Campari Group a nuovi traguardi mentre continuiamo a implementare la nostra strategia di crescita e a evolvere nel nostro nuovo modello operativo delle House of Brands ", ha aggiunto il presidente. Nella sua nota, Garavoglia ha ringraziato Marchesini e Di Fede " per l'impegno nel loro ruolo di Co-Ceo ad interim, garantendo una transizione di governance di successo, e per il loro continuo supporto, collaborando con Simon e assicurando un passaggio di consegne fluido ".