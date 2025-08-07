Centro Software, via alla collaborazione con il Supercomputer Leonardo

Centro Software, azienda di riferimento nel mercato italiano nello sviluppo di soluzioni ERP (Enterprise Resource Planning), annuncia la collaborazione con il supercomputer Leonardo, ospitato presso il Tecnopolo di Bologna e gestito da Cineca, per lo sviluppo di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale applicata ai processi produttivi. Sfruttando la potenza di calcolo di Leonardo, tra i primi cinque supercomputer al mondo, Centro Software sta testando algoritmi evolutivi capaci di migliorare l’efficienza energetica nel settore manifatturiero. Centro Software ha ottenuto l'accesso al supercomputer attraverso la call "EuroHPC Development Access Call", grazie alla quale ha ottenuto l’assegnazione di un lotto di 1.000 ore calcolo su Leonardo Booster.



Il team di Centro Software, grazie all’accesso alla capacità di calcolo di Leonardo, ha sviluppato e perfezionato un algoritmo evolutivo progettato per analizzare e ridurre il consumo energetico nei processi produttivi della manifattura. Testato su Leonardo Booster, questo algoritmo usa l’elaborazione ad alte prestazioni per simulare scenari complessi e individuare le configurazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Le nuove soluzioni SAM ERP2 di Centro Software integrano AI generativa e machine learning per ottimizzare la pianificazione della produzione, gestire in modo efficiente le scorte e implementare la manutenzione predittiva. L’integrazione dell’AI e modelli predittivi all’interno di SAM ERP2 rappresenta un passo significativo nella trasformazione digitale delle imprese e si allinea con la strategia della Transizione 5.0, volta a garantire competitività e sostenibilità alle aziende manifatturiere.



Leonardo, sviluppato in collaborazione tra Cineca e l’iniziativa europea EuroHPC, è tra i più potenti supercomputer al mondo e il quarto in Europa. Con una capacità di calcolo di 250 petaflops (pari a 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo), un’infrastruttura composta da 4.992 nodi di calcolo, 3.500 processori Intel Xeon e 14.000 GPU Nvidia, è una risorsa chiave per testare e perfezionare nuovi algoritmi. La collaborazione con Cineca consente di elaborare enormi volumi di dati in tempi ridotti, offrendo alle imprese strumenti predittivi sempre più avanzati per affrontare le sfide della digitalizzazione.



“L’AI generativa e il machine learning applicati ai processi industriali stanno trasformando il modo in cui le aziende affrontano le sfide della produzione”, ha dichiarato Lorenzo Battaglini, CEO di Centro Software. “Grazie alla potenza di Leonardo, possiamo elaborare enormi quantità di dati in tempi rapidissimi, sviluppando soluzioni che non solo ottimizzano la gestione delle risorse, ma contribuiscono concretamente alla riduzione degli sprechi e del consumo energetico. Il nostro obiettivo è fornire alle imprese strumenti innovativi che le rendano più competitive, sostenibili ed efficienti in un contesto di trasformazione digitale sempre più accelerato”.



La collaborazione tra Centro Software e Leonardo si inserisce in un più ampio percorso di innovazione tecnologica della regione Emilia-Romagna, destinata a diventare il principale polo italiano per l’intelligenza artificiale. Il progetto Tecnopolo Data Manifattura (Dama), sostenuto da investimenti per 2 miliardi di euro, ha l’obiettivo di trasformare Bologna in una vera e propria “AI Valley”, dove ricerca e imprese possono accedere a infrastrutture di calcolo avanzato.

L’obiettivo è rendere l’AI uno strumento fruibile non solo per il mondo accademico, ma anche per le aziende, attraverso iniziative come quella di Centro Software, che punta a fornire soluzioni innovative per il settore manifatturiero e a promuovere uno sviluppo sostenibile.