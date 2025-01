Ciclone DeepSeek, tutto sulla ChatGpt cinese che sta facendo crollare i giganti tech di Wall Street

Ascolta ora 00:00 00:00

La ChatGpt cinese irrompe in testa alla classifica delle app più scaricare negli Usa e mette in allerta Wall Street, in particolare tutto il mondo dei giganti tech statunitensi che maggiormente negli ultimi due anni si sono avvantaggiati del boom della domanda di intelligenza artificiale. L'efficienza del modello proposto da DeepSeek, startup nata solo un anno fa, mette in discussione la necessità di ingenti spese per l'IA. A Wall Street il Nasdaq preannuncia una possibile apertura in calo di oltre il 3%; il colosso Nvidia segna un teorico -10% nel pre-market e Bloomberg calcola che lo scossone odierno sul settore tech, considerando la somma delle perdite di Nasdaq e del sottoindice tecnologico europeo, rischia di mandare in fumo 1.000 miliardi di capitalizzazione di mercato.

Perché DeepSeek fa così paura?

Il nuovo modello proposto dalla cinese DeepSeek sta mettendo così tanto in apprensione gli investitori in quanto richiede minori investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale. La prospettiva di una tecnologia più efficiente dal punto di vista energetico e capace di girare su processori meno potenti rispetto a quelli necessari con la tecnologia statunitense alimenta inevitabilmente i timori di un aumento della competizione per i colossi della Silicon Valley.

"Questo lancio non solo incarna il dinamismo e l'ambizione tecnologica della Cina, ma dimostra anche la sua capacità di trasformare il panorama tecnologico globale in tempi rapidi. Nonostante un budget inferiore ai 10 milioni di dollari e l’uso di chip meno avanzati rispetto ai concorrenti statunitensi, DeepSeek ha superato ChatGPT in diversi benchmark, offrendo un prodotto gratuito che ha attirato l’attenzione globale", commenta Gabriel Debach, market analyst di eToro.

Chi c'è dietro a DeepSeek

DeepSeek, come detto, è una startup cinese che ha poco più di un anno di vita e sostiene di poter eguagliare ChatGPT a costi decisamente inferiori. Fondata nel 2023 da Liang Wenfeng, numero uno di High-Flyer, un hedge fund quantitativo basato sull'intelligenza artificiale, l'azienda sviluppa modelli di intelligenza artificiale open-source, il che significa che la comunità degli sviluppatori può ispezionare e migliorare il software.

Wenfeng sostiene che il collo di bottiglia per ulteriori progressi non è la raccolta di fondi, ma le restrizioni statunitensi sull'accesso ai migliori chip. La maggior parte dei suoi migliori ricercatori sono neolaureati delle migliori università cinesi, sottolineando la necessità per la Cina di sviluppare un proprio ecosistema nazionale simile a quello costruito attorno a Nvidia e ai suoi chip di intelligenza artificiale.

L'app DeepSeek è salita in cima alle classifiche di download negli Stati Uniti. L'app DeepSeek è stata scaricata 1,6 milioni di volte risultando al primo posto negli app store per iPhone in Australia, Canada, Cina, Singapore, Stati Uniti e Regno Unito, secondo i dati del market tracker App Figures.

Il suo modello di punta DeepSeek R1 è specializzato in inferenza logica, risoluzione di problemi matematici e processo decisionale in tempo reale. Gli analisti di Bernstein notano che i nuovi modelli risultano impressionanti, soprattutto nella loro capacità di competere con i principali prodotti simili di OpenAI e Meta. L'investitore Marc Andreessen lo ha definito "il momento Sputnik dell'intelligenza artificiale".

Il chatbot cinese articola il suo ragionamento prima di fornire una risposta a una richiesta. La versione R1, stando a quanto affermano i cinesi, offre prestazioni alla pari con l'ultima di ChatGpt e ha concesso la licenza alle persone interessate a sviluppare chatbot utilizzando la tecnologia per svilupparla. DeepSeek afferma che R1 è vicino o migliore dei modelli rivali in diversi benchmark leader come AIME 2024 per le attività matematiche, MMLU per la cultura generale e AlpacaEval 2.0 per le prestazioni di domande e risposte. Si colloca anche tra i migliori risultati in una classifica affiliata alla UC Berkeley chiamata Chatbot Arena.

Il modello di DeepSeek, stando a una serie di test, ha superato Llama 3.1 di Meta, GPT-4 di OpenAI e Claude Sonnet 3.5 di Anthropic per accuratezza, dalla risoluzione di problemi complessi alla matematica e alla codifica.