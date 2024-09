Il colosso Flutter si prende pure Snai

Ascolta ora 00:00 00:00

Flutter muove nuovamente sul mercato italiano delle scommesse sportive online. A due anni di distanza dall'acquisizione di Sisal, il colosso irlandese alza la posta acquisendo anche Snaitech (ex Snai) dalla britannica Playtech per 2,3 miliardi di euro, debito incluso. Sommando Sisal e Snai, la quota di mercato online in Italia di Flutter salirà a circa il 30%, superando quella di Lottomatica (28,9%).

L'attivismo sull'Italia da parte del più grande player mondiale del settore delle scommesse suggella l'elevato appeal del mercato delle scommesse italiano. Snai negli ultimi 4 anni ha visto ricavi online ed ebitda rettificato crescere a un tasso composto rispettivamente del 26% e del 32%, risultando il terzo operatore online in Italia con una quota del 9,9% nel 2023 e 291.000 giocatori medi mensili.

A questo si aggiunge una forte presenza nel canale retail con oltre 2.000 punti vendita che fa di Snai il secondo operatore sia in questo segmento sia nelle scommesse sportive (circa il 19%) che nel gaming (14%).

Gli investitori hanno apprezzato la nuova mossa di M& A in Italia da parte Flutter Entertainment, il cui titolo quotato a Wall Street è balzato fino a +3%.

Il gruppo irlandese prevede che l'operazione Snai generi sinergie operative di costo pari ad almeno 70 milioni, oltre a sinergie di ricavi incrementali. L'operazione, dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2025 e farà aumentare immediatamente gli utili per azione.