Competenze digitali, le imprese venete fanno squadra per formare talenti

La crescente trasformazione digitale impone alle aziende italiane di trovare, formare e trattenere nuove risorse dotate di competenze tecnologiche avanzate. La sfida dell’Intelligenza Artificiale, in particolare, richiede professionisti preparati, capaci di guidare l’innovazione e mantenere alta la competitività delle imprese. Tuttavia, l’offerta formativa tradizionale fatica a tenere il passo con la domanda di profili altamente specializzati.

Avvicinare i giovani alla platea delle imprese, prepararli alla sfida dell’Intelligenza Artificiale, offrire strumenti per affrontare il mondo del lavoro, ma anche creare le condizioni affinché le aziende possano contare su una forza lavoro in grado di tutelare o migliorare la loro competitività diventa così una priorità imprescindibile.

Gli Istituti Tecnologici Superiori, da non confondere con gli Istituti Tecnici Superiori, sono stati introdotti da una recente riforma per rispondere a una necessità, sempre più urgente, espressa dalle aziende: garantire un’offerta formativa terziaria professionalizzante. Gli ITS rappresentano di fatto un nuovo anello di congiunzione tra scuola e mondo delle imprese. Queste Academy formative offrono percorsi di specializzazione tecnica post diploma realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione. Quindi con la presenza al loro interno di imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

I corsi offerti dalle Academy ITS sono finanziati principalmente con fondi pubblici, ma la crescente domanda di nuove professionalità e la contestuale difficoltà di ricorrere alle risorse messe a disposizione dal Pnrr, ha spinto a ricercare nuove forme di finanziamento. ITS Digital Academy Mario Volpato per prima in Italia è riuscita, grazie alla collaborazione con una rete di imprese del territorio, a far finanziare un corso ITS sull’intelligenza artificiale completamente da aziende private.



L’Academy, che opera in Veneto e si rivolge a giovani che vogliono intraprendere una carriera focalizzata sulle professioni del digitale, ha dunque deciso di sperimentare un percorso pilota incontrando la fiducia di oltre venti imprenditori del territorio vicentino che cercavano, più o meno disperatamente, risorse umane competenti per guidare lo sviluppo digitale delle loro imprese. In due anni questi imprenditori avranno la possibilità di sfruttare le potenzialità di ragazzi e ragazze preparati ad affrontare le sfide che l’AI è destinata a dare al mercato e all’industria.

“È una ‘prima assoluta’ ma siamo sicuri che in molti seguiranno questa esperienza – spiega Alberto Zanatta, Presidente di ITS Digital Academy ‘Mario Volpato’ e patron di Tecnica Group – i costi per formare questi ragazzi, se le imprese avessero deciso di preparare le risorse internamente, sarebbero stati molto più alti. In questo caso, facendo sistema, si abbatte la spesa e si ha la certezza di un percorso ad alta specializzazione con docenti di primo livello”.

“I dati Excelsior – continua Zanatta – confermano anno per anno il tasso di difficoltà nel reperimento di competenze digitali, ed è questo un elemento che fa preoccupare per la tenuta competitiva nel futuro del sistema imprenditoriale del paese. Si viaggia dall’86,2% di tasso di difficoltà nel reperimento di ingegneri dell’informazione al 67,3% di analisti e progettisti software al 66,7% dei programmatori di sistemi fino al 65,7% di deficit per i progettisti e amministratori di sistemi. E la crescente presenza di dispositivi di intelligenza artificiale rende e renderà ancora più decisivo questo asset”.

“ITS Digital Academy – conclude Zanatta – lavora ogni giorno con imprese, docenti e studenti per sviluppare competenze tecniche, trasversali e progettuali.

I nostri diplomati hanno un tasso di occupazione che supera il 90%, perché escono pronti, consapevoli, e in linea con le esigenze di settori strategici come digital marketing, cybersecurity, AI, sviluppo web, realtà aumentata e crossmedialità”.