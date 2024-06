Comportamenti responsabili e attenzione all'ambiente: così la produzione diventa sostenibile

Il futuro industriale del pianeta è nelle rinnovabili e sono già numerose le realtà, anche italiane, che si stanno impegnando per rendere la propria produzione maggiormente sostenibile. L'energia solare è una delle soluzioni maggiormente apprezzate in tal senso, come dimostra Grisport, azienda veneta attiva fin dal 1977 nell’importante distretto dello Sport System di Asolo e Montebelluna. Nata dall'idea dei fratelli Graziano e Mario Grigolato, oggi conta complessivamente 3500 dipendenti.

Rientra tra le aziende ecologicamente virtuose grazie ai 5.300 m3 di pannelli fotovoltaici su una superficie produttiva di 74.000 metri quadrati. La potenza complessiva è superiore ai 660.000 kwh/anno, mentre la produzione energetica totale è di 840.000 kWh l’anno. Grazie a questo, Grisport risparmia l'emissione di 500 tonnellate di CO2 in atmosfera ogni anno che, moltiplicate per 20 anni, da quando l'impianto ha iniziato la transizione, fanno un totale di 10.000 tonnellate di CO2 e 24 tonnellate di polveri sottili in meno che l'azienda ha immesso nell'ecosistema. Ma gli interventi di Grisport nella sostenibilità non si sono limitati a questo, perché nell'impianto produttivo sono stati predisposti circa 700 metri quadrati di verde, che oltre a ridurre l'impatto visivo è anche un valido sistema naturale per generare un processo di pulizia dell’aria e trattenere quasi 14 litri di acqua per metro quadrato. Quest'acqua viene convogliata verso i ricettori comunali per una perfetta gestione delle risorse idriche.

Le soluzioni "green" dell'azienda si rispecchiano anche nelle scelte di illuminazione, per la quale viene prediletta la luce naturale, anche per i benefici che ricadono sulle condizioni lavorative. L'alternativa è il progetto LED 2021, che al termine del processo di sostituzione di tutti gli elementi per l'illuminazione porterà a un risparmio del 60% pari a 111.046 Kwh/anno. A tutto questo, Grisport unisce una particolare attenzione anche sulla produzione: la raccolta differenziata permette di recuperare gli scarti di produzione e il packaging e il sistema di tracciamento consente di sapere la provenienza di tutti i materiali impiegati per la produzione delle calzature. Ovviamente, nella produzione vengono impiegati anche materiali riciclati, oltre che riciclabili. Anche il mastice impiegato per l'assemblaggio è green, in quanto è un prodotto a base d'acqua con un impatto ambientale inferiore.