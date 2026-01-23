Damiani fa shopping da Richemont: acquisiti gli orologi Baume&Mercier

Uno dei marchi storici dell'orologeria svizzera passa in mani italiane. Richemont ha firmato un accordo con il gruppo Damiani per la vendita della maison di orologi Baume & Mercier. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti, come ormai è prassi nel mondo del lusso, ma il closing è atteso nell'estate del 2026. Richemont fornirà servizi operativi alla maison per un periodo transitorio di almeno dodici mesi dopo la chiusura dell'operazione.

L'operazione segna un passaggio strategico rilevante per Damiani che consolida così il proprio posizionamento nel segmento del lusso e amplia in modo significativo la presenza nell'orologeria affiancandola a un portafoglio già ampio che comprende i marchi di gioielleria Damiani, Salvini, Bliss e Calderoni. Il gruppo controlla inoltre Venini, storica vetreria artistica di Murano, e Rocca, uno dei principali distributori multimarca di orologi e gioielli di lusso in Italia. Proprio la presenza capillare di Rocca rappresenta una leva industriale chiave per lo sviluppo di Baume & Mercier, soprattutto sul mercato italiano ed europeo.

Per Richemont, la cessione si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione del portafoglio, con un focus crescente sui marchi ad alta marginalità e su un modello distributivo sempre più orientato al retail diretto e all'online. Baume & Mercier, pur forte di una tradizione lunga oltre 200 anni, occupa una fascia di mercato intermedia, caratterizzata da volumi più elevati e da una distribuzione prevalentemente multimarca all'ingrosso, meno coerente con la strategia attuale del colosso ginevrino. Non a caso, nella nota congiunta, le parti sottolineano come il «potenziale a lungo termine» della griffe di orologi possa essere valorizzato meglio all'interno di una realtà industriale come Damiani, più allineata per posizionamento, struttura e geografia dei mercati chiave. Nel settore, si sono mossi di recente anche altri grandi marchi: Breitling ha acquisito lo storico marchio Gallet, Rolex ha comprato Bucherer e anche Lvmh ha rilevato una quota di minoranza del produttore svizzero La Joux-Perret, rafforzando la catena di fornitura e competenze tecniche del gruppo.

Sullo sfondo, inoltre, si conferma una tendenza sempre più evidente nel lusso, non soltanto in quello

relativo all'orologeria: i grandi conglomerati internazionali snelliscono i portafogli, mentre gruppi familiari e industriali di medie dimensioni colgono l'opportunità di acquisire marchi storici con potenziale di rilancio.