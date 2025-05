Edison macina ricavi ma dimezza i profitti. Volano gli investimenti (+80%)

Ascolta ora 00:00 00:00

Salgono i ricavi, ma scendono i profitti per Edison che ha chiuso il primo trimestre con ricavi a 5,5 miliardi (da 4,06 miliardi) e un utile netto di 139 milioni, in calo del 56,8%, a causa di condizioni di mercato meno favorevoli e di una minore idraulicità. In contrazione anche l’ebitda, sceso a 360 milioni dai 595 milioni del 2024, per effetto principalmente di minori opportunità di ottimizzazione del portafoglio gas, del ritorno della produzione idroelettrica su medie storiche dopo un 2024 record e della riduzione della marginalità sulle attività downstream di Edison Energia per gli investimenti a sostegno della crescita del portafoglio commerciale.



La posizione finanziaria al 31 marzo 2025 registra un saldo a credito di 159 milioni, rispetto al debito per 313 milioni al 31 dicembre 2024, principalmente per effetto della dismissione di Edison Stoccaggio (565 milioni), che consente di liberare risorse da destinare all’attuazione del piano strategico, il quale prevede 10 miliardi di investimenti tra il 2023 e il 2030. Nel primo trimestre 2025, si registrano investimenti per circa 150 milioni (+80% rispetto allo stesso periodo del 2024), per supportare soprattutto lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile in Italia, con circa 500 Mw di cantieri aperti, in prevalenza nel Mezzogiorno.



Sulla base dei risultati del primo trimestre, Edison conferma per il 2025 la previsione di ebitda compreso tra 1,2 e 1,4 miliardi. Martedì intanto Foro Bonaparte ha acceso il nuovo impianto fotovoltaico da 27 MW a Battipaglia, in provincia di Salerno. L’intervento è stato realizzato con un investimento di 35 milioni: sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 20 mila famiglie, l’equivalente di una città come Battipaglia, e di alimentare l’illuminazione dello Stadio Diego Armando Maradona per oltre 700 partite serali, evitando l’emissione in atmosfera di circa 25 mila tonnellate di CO₂ all’anno. I lavori, coordinati dalla Divisione Ingegneria di Edison, hanno coinvolto 100 maestranze e 55 imprese. E sono stati completati in meno di un anno.

L’impianto, inoltre, è dotato di un sistema di regolazione automatica dell’orientamento dei pannelli solari (tracker), che consente ai moduli di seguire tutto il giorno il movimento del sole, massimizzando così la produzione di energia rinnovabile.