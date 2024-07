Energy Earth Award, il premio dedicato alla sostenibilità ambientale

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è svolta la seconda edizione degli Energy Earth Award, prestigioso riconoscimento attribuito a enti, organizzazioni, società e manager che si siano particolarmente distinti, con le proprie azioni, nella ricerca di soluzioni innovative a vantaggio dell’equilibrio ambientale e sostenibile. La manifestazione, organizzata da A.R.T.E, l’Associazione di Reseller e Traders di Energia e l’Avv. Francesco Marotta, si è svolta nell’impareggiabile contesto naturale e paesaggistico del Parco dell’Hotel Santavenere a Maratea, in provincia di Potenza, con il patrocinio della Regione Basilicata e dell'American Chamber of Commerce e della città di Maratea.

Presenti, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro Ambiente e Sicurezza Energetica ed Elisabetta Casellati, Ministro Riforme Istituzionali. Tra i premiati Enel, la Banca Europea degli Investimenti, Technip Energies, Bazr, Rfi, Cubbit, Mermec, Sace, Giglio Group. Nel corso dell'evento sono state realizzate interviste a personalità di spicco della politica italiana alternate a momenti di riflessione sul futuro dell'energia e dell'ambiente, con una particolare attenzione al tema dell'acqua - intesa sia come risorsa che come diritto - sul quale si è intrattenuto anche il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi.

“Abbiamo bisogno di momenti di riflessione, pause per comprendere la bontà di quanto fatto e le mete da raggiungere – ha sottolineato Marco Ferraresi, Presidente di A.R.T.E. - Maratea rappresenta proprio il giusto consuntivo per fare i bilanci, in una cornice unica e in una terra determinante per le logiche di approvvigionamento del paese, con il presidente Avv Francesco Marotta, abbiamo voluto riconoscere le eccellenze del mondo energia, ambiente e saving idrico tra aziende pubbliche, private e manager”.

“La manifestazione, dopo la grande affermazione della prima edizione – ha sottolineato Diego Pellegrino, portavoce di A.R.T.E. - si è posta come stimolo e valorizzazione di esempi virtuosi e efficaci nell’ambito dello sviluppo sostenibile, che possano essere d’ispirazione per l’intera comunità civile e produttiva nazionale. La scelta di Maratea e della Basilicata, in questo senso, non è affatto casuale.

La regione costituisce un chiaro esempio di sviluppo efficace nell’ambito delle energie rinnovabili e per essere un territorio dove si trovano le principali fonti di energia del Paese, oltre che luogo magico per informare, stimolare e premiare la ricerca e l’innovazione per l’equilibrio ambientale”.