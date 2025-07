Essilux fa shopping con le lenti coreane

Nuovo acquisto per EssilorLuxottica, che rafforza la sua presenza in Corea del Sud. La società guidata dal Ceo Francesco Milleri (in foto), infatti, ha rilevato la divisione lenti oftalmiche del gruppo coreano Pucore. Lo si apprende da una nota del gruppo italofrancese, che spiega come tra gli asset acquisiti figurano un centro di ricerca e sviluppo, uno stabilimento produttivo e una filiale commerciale in Corea, oltre ai diritti di proprietà intellettuale inerenti alle formulazioni chimiche e ai relativi processi industriali.

«Siamo felici di accogliere la divisione ottica di Pucore e i suoi team all'interno del nostro gruppo», ha commentato Milleri sottolineando che l'operazione è «in linea con il nostro impegno a elevare gli standard in ambito di ricerca, sviluppo e produzione di lenti oftalmiche». Un'operazione che consentirà, fra l'altro, a Essilux di «ampliare il portafoglio di brevetti, tecnologie e competenze e rafforzare il presidio a monte della catena del valore delle lenti. Continuando a innovare i processi di formulazione e produzione dei monomeri ad alto indice». Secondo EssilorLuxottica l'operazione, soggetta al consueto via-libera delle Autorità competenti, dovrebbe concludersi entro l'anno.

L'importo della transazione non è stato divulgato ufficialmente, ma si sa che nel febbraio 2024 Korea Pu Holdings acquisì Pucore per circa 300 milioni, una cifra che comprendeva sia la divisione dei materiali per le batterie sia quella ottica che produce monomeri da cui si ricavano poi le lenti. Ora la divisione ottica è stata rilevata da Essilux, società sempre molto attiva sul fronte delle acquisizioni.

Un anno fa, infatti, era arrivata l'acquisizione di Supreme per 1,5 miliardi di dollari poi, tra le altre, era arrivato l'innesto di Heidelberg Engineering, della startup Pulse Audition in Francia, A-Look, See e Owl in Malesia con circa novanta negozi per rafforzare il gruppo in Asia e oltre settanta cliniche oftalmiche grazie all'innesto di Optegra.