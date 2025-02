Per la sfida produttiva in Europa Byd punta sulla componentistica italiana

Ascolta ora 00:00 00:00

Batte sempre per l’Italia e le sue eccellenze automotive il cuore di Alfredo Altavilla, dallo scorso settembre special senior advisor del colosso cinese Byd per il mercato europeo. E nel momento in cui la casa automobilistica di Shenzhen si prepara a diventare, a tutti gli effetti, anche europea, aprendo una fabbrica in Ungheria (a ottobre) e 6 mesi dopo in Turchia, ecco che il top manager che con Sergio Marchionne ha fatto la storia della ex Fiat Chrysler Automobiles ha organizzato un incontro al Mauto di Torino, il 20 e 21 febbraio prossimi, con le aziende di Anfia della componentistica.

Per i fornitori italiani, in debito d’ossigeno per varie ragioni (produzione ai minimi di Stellantis, crisi economica tedesca, continue incertezze sui piani “green” europei), si presenta una grande opportunità: quella di diventare parte attiva, con i propri prodotti, della sfida europea di un gruppo che ha raggiunto, nel 2024, il sesto posto nella classifica mondiale dei costruttori con oltre 4,2 milioni di veicoli (da 500mila nel 2020) a nuova energia: elettrici, ibridi ricaricabili e ora anche “range extender".

«Quello che potevo fare - ha spiegato Altavilla, a Torino per presentare il nuovo B-Suv Byd Atto 2 - era di consentire alla componentistica italiana di essere la prima ad aprirsi con la propria competitività e con la propria tecnologia. L’evento del 20-21 febbraio a Torino speriamo metta in condizioni quanti più fornitori possibili di diventare partner di Byd. Nel lungo termine credo sia una scelta che possa essere molto importante per la componentistica italiana. Le competenze di assoluto livello; il fatto di essere una filiera molto esposta con i costruttori tedeschi, notoriamente i più esigenti; e la necessità attuale di trovare nuovi sbocchi vista la situazione generale: ecco gli aspetti che hanno portato a questa iniziativa». Dagli stabilimenti europei, una volta a regime, usciranno 500mila vetture l’anno.

Per l’incontro di Byd con i fornitori (hanno risposto in oltre 300, ma ci sono altre richieste di partecipazione) sarà presente, con Altavilla, anche il responsabile cinese per gli acquisti insieme a un gruppo di manageri. “Non mi aspettavo - commenta Altavilla - un così elevato numero di aziende. Tutte avranno la possibilità di fare “one - to-one” con i nostri manager, presentarsi e illustrare i loro business».

Spazio anche alle possibili decisioni che la Commissione Ue prenderà al termine del “Dialogo strategico” partito il 30 gennaio scorso e che dovrebbe concludersi il 5 marzo. Sul tavolo le multe miliardarie a carico dei costruttori che sforano il nuovo limite sulle emissioni CO2 e la revisione del “tutto elettrico” dal 2035 a beneficio dell’introduzione della cosiddetta neutralità tecnologica. «Le aspettative sono limitate - osserva Altavilla -; mi aspetto un po’ più di buon senso. Ad esempio, l’ipotesi di lasciare in vita le ibride plug-in dopo il 2035 la ritengo assolutamente giusta. Poi ci sono delle assurdità, come le multe sulle emissioni diluite negli anni che rischiano di spaccare il mercato e penalizzare modelli di successo. Il mercato ha bisogno di certezze». Sui crediti green, che Byd potrebbe cedere a gruppi di costruttori, incassando un bel gruzzolo, il top manager risponde che «ci sono colloqui con alcune case auto e siamo a buon punto». Nei mesi scorsi Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru hanno dato vita a un "pooling" guidato da Tesla. Un’altra cordata vede invece Polestar, controllata della cinese Geely, con Mercedes-Benz, Volvo e Smart.

Inevitabile la domanda ad Altavilla a proposito del testa a testa tra Byd e

l’americana Tesla di Elon Musk. «A quando il nostro sorpasso? Per quanto riguarda i volumi potrebbe essere molto vicino - la risposta - ma c’è da considerare che Tesla sta lanciando, dopo tanto tempo, un nuovo modello… ».