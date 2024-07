Farmaceutica, Cdp investe 70 milioni su Bracco Imaging

Ascolta ora 00:00 00:00

Riqualificare gli impianti con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità e l'efficienza energetica. È questo l’obiettivo del finanziamento da 70 milioni siglato da Cassa Depositi e Prestiti con Bracco Imaging, azienda milanese attiva nella diagnostica per immagini. Le risorse andranno a sostenere la ristrutturazione e l’ampliamento dell’impianto produttivo di Spin (società del Gruppo Bracco) nel Comune di Torviscosa, in provincia di Udine.

In particolare, gli investimenti saranno impiegati per incrementare la produzione del Iomeprolo, principio attivo utilizzato nei mezzi di contrasto per raggi X/TAC, che passerà da 1.400 tonnellate all’anno fino a 2.000 tonnellate. Prevista anche la ristrutturazione e la riqualificazione di diversi settori della fabbrica destinati a nuovi reparti produttivi e a magazzini di stoccaggio delle materie prime e prodotti finiti. Benefici anche sul fronte della sostenibilità: su alcune coperture degli edifici dello stabilimento verrà realizzato un impianto fotovoltaico con l’installazione di pannelli solari. Le linee di produzione aggiuntive, integrate con nuovi software, risponderanno ai criteri di industria 4.0 già impiegati dall’azienda: saranno gestite digitalmente e interconnesse ai sistemi gestionali di produzione, stoccaggio, controllo industriale, finanziario e contabile.

Bracco Imaging, con sede a Milano, è la principale società operativa del Gruppo Bracco e costituisce una delle aziende più importanti a livello mondiale nel campo della diagnostica per immagini. L’azienda sviluppa, produce e commercializza agenti e soluzioni di imaging, con un portafoglio di prodotti - in particolare mezzi di contrasto - per tutte le principali modalità diagnostiche, quali raggi X, tomografia computerizzata (TC), risonanze magnetiche (RM), ecografie e medicina nucleare. L’offerta è completata da dispositivi medici e da avanzati sistemi di iniezione dei mezzi di contrasto.

“Sostenere le imprese italiane nello sviluppo di investimenti orientati ad affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale rappresenta una priorità strategica per Cassa Depositi e Prestiti.

Siamo orgogliosi di accompagnare un’eccellenza del settore chimico-farmaceutico come Bracco Imaging nel suo percorso di crescita in Italia e all’estero” ha dichiarato Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti-“Siamo molto soddisfatti del proficuo rapporto con Cassa Depositi e Prestiti per il supporto a un investimento strategico che permetterà di aumentare la capacità produttiva di uno dei siti industriali più importanti di Bracco e rispondere in modo adeguato alla crescente domanda del mercato” afferma Roberto Desimini, Chief Financial Officer del Gruppo Bracco. “Inoltre, questa iniziativa ha un forte focus sulla sostenibilità, aspetto fondamentale per la nostra azienda e per i suoi obiettivi di crescita”.