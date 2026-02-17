Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera Milano

Milano nei prossimi giorni mette in campo un’altra grande squadra olimpica, quella del “sistema moda” che con Fashion Link Milano, manifestazione unica nel suo genere in Europa con il nuovo format che riunisce in un unico progetto strategico le più importanti fiere dedicate al lifestyle e al fashion retail internazionale che si terranno in Fiera Milano (Rho) a partire dal prossimo 21 febbraio. Sette fiere, cinque a febbraio e due il prossimo settembre, per un unico grande evento business dedicato al Made in Italy che visitatori professionali e buyer di tutto il mondo potranno visitare tra affari, conoscenza e relazioni con un titolo d’ingresso.

Progetto strategico presentato da Fulvia Bacchi, amministratore delegato di Lineapelle e direttore generale Unic – Concerie Italiane, Giovanna Ceolini presidente di Micam e Assocalzaturifici, Emanuele Guido direttore di Milano Fashion & Jewels e Sì Sposaitalia Collezioni, Claudia Sequi presidente di Mipel e Assopellettieri, Agostino Apolito ad di Simac Tanning Tech e Roberto Tadini presidente di Aip - Associazione italiana pellicceria in un incontro moderato dalla giornalista Stefania Cavallaro, vicedirettore del Tg4

Ad aprire Fashion Link sono cinque manifestazioni: dal 21 al 23 febbraio Milano Fashion & Jewels, Sì Sposaitalia Collezioni e The One Milano a cui, dal 22 al 24 febbraio si aggiungeranno Micam Milano e Mipel, con un’offerta complessiva di 1.777 brand di cui il 45% provenienti dall’estero che presenteranno nuove collezioni, proposte, idee, innovazione e approfondimenti ai visitatori professionali e ai buyer italiani e stranieri che vedono, importanti rappresentanze di buyer internazionali fra cui figurano, in particolare, quelle di Germania, Grecia, Spagna, Cina, Giappone, Corea del Sud, India, Turchia, Eau, Sud Africa, Canada, Usa, Uzbekistan, Kazakistan e Georgia.

Micam Milano con l’edizione 101 si conferma come piattaforma di riferimento internazionale per il comparto calzaturiero. Un ruolo rafforzato dal significativo investimento sull’incoming e sulla selezione qualificata dei buyer esteri, sviluppato con il supporto di Maeci e Ice: il numero di buyer raddoppiato ne conferma la crescente attrattività, leva strategica per l’internazionalizzazione e il rafforzamento del Made in Italy nei mercati esteri, l’innovazione e la sostenibilità di prodotto, l’evoluzione dei modelli distributivi e la valorizzazione della filiera manifatturiera italiana, configurandosi al contempo come osservatorio privilegiato sui trend e sulle opportunità di crescita del settore.

Milano Fashion&Jewels è l’appuntamento di riferimento internazionale per il mondo dell’accessorio, del gioiello e dell’abbigliamento, capace di unire business, ispirazione e scouting in un’unica realtà business to business. L’evento ospita oltre 600 brand, il 40% proveniente dall’estero, confermandosi un punto di riferimento per retailer, buyer e professionisti del settore. Il percorso espositivo comprende tre aree speciali: Beyond Body, Design Directions, ed Exploring Sustainable Fashion.

Mipel dedicato alla pelletteria e all’accessorio, per la stagione autunno-inverno 2026/27, borse, zaini, valigie, cinture, portafogli e numerose altre novità offrono ai buyer un mix qualificato di eccellenze Made in Italy e marchi internazionali. Novità di rilievo il nuovo layout esperienziale firmato Lombardini22, pensato per rendere la visita più fluida e coinvolgente, in concomitanza con il trasferimento della manifestazione nella parte anteriore del Padiglione 5. Nel cuore del padiglione prende forma anche M&M – The Hub, spazio nato dalla sinergia con Micam e dedicato a iniziative ad alto contenuto, tra ispirazione e networking. Aree speciali: Showcase Milano e Mipel Stars Avenue, progetto per gli espositori più fedeli.

Sì Sposaitalia Collezioni è l’unico appuntamento del comparto bridal inserito nel calendario internazionale della moda, un hub in cui bridal, formal wear ed evening wear dialogano con il fashion system. Offre ai retailer un’esperienza di scouting altamente qualificata, con anteprime di collezione, capsule esclusive e innovazioni stilistiche dei brand italiani e internazionali. L’evento, in sinergia con le principali fiere del fashion system, amplifica le opportunità di networking con buyer specializzati, department store, boutique multibrand e nuovi protagonisti del retail globale. Accanto all’offerta espositiva, la collaborazione con il corso in Fashion Design Haute Couture di Ied con la presentazione di progetti degli studenti, un impegno concreto nel sostenere la formazione e i talenti emergenti.

The One Milano è il salone internazionale dedicato a outerwear e haut-à-porter di fascia alta per i professionisti del settore moda che cercano collezioni di una artigianalità industrializzata, montoni dai colori densi e saturi, pellicce certificate Furmark®, cappotti e piumini dalle nuove proporzioni. Un daywear d’eccellenza che unisce tradizione del Made in Italy, ricerca estetica e competenze di tutto il mondo con i valori della sostenibilità e dell’innovazione. Moda curata e timeless, capace di rispondere alle esigenze di un consumatore consapevole e alla ricerca di prodotti duraturi e distintivi, cui quest’anno si aggiungono proposte di prototipia legata all’upcycling del vintage e al riuso degli scarti di lavorazione per produrre borse e accessori, con soluzioni creative degli studenti dell’Accademia Nami di Pescara.

Lineapelle la più importante fiera internazionale per i settori della pelle, degli accessori, dei componenti, dei materiali e dei modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2026. È il punto d'incontro di un mercato B2B di oltre 50.000 aziende che danno lavoro a oltre 1 milione di addetti e sono espressione di un ramo economico che, tra domanda e offerta, vale circa 170 miliardi di dollari, il 40% del giro di affari della filiera globale.

Con espositori e visitatori provenienti ogni edizione da oltre 100 Paesi, è un vero e proprio laboratorio di futuro che ha diversificato la propria offerta espositiva attraverso eventi di nicchia all’estero come, per esempio, Lineapelle New York e Lineapelle London.

Simac Tanning Tech torna dal 15 al 17 settembre 2026, in contemporanea con Lineapelle, è dedicata alle macchine e le tecnologie dest