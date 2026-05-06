Federico Pagliuca guida l’evoluzione di Docudrop, da proptech a tech company con il lancio di Humex

Docudrop, società fondata da Federico Pagliuca, apre una nuova fase del proprio percorso di crescita annunciando la propria evoluzione da proptech company a tech company, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di partner digitale per le imprese e ampliare il raggio d’azione oltre il settore immobiliare da cui ha preso origine. Dopo aver consolidato la propria presenza nel real estate con una piattaforma dedicata ai professionisti del comparto e una community di oltre 6.500 iscritti, l’azienda amplia oggi il proprio raggio d’azione valorizzando un’infrastruttura tecnologica che abilita ogni mese oltre 15.000 pratiche e processi digitali. Docudrop sceglie così di mettere il proprio know-how tecnologico al servizio di una platea più ampia di organizzazioni, portando sul mercato strumenti pensati per semplificare, automatizzare e rendere più efficienti i processi interni. Questa evoluzione si traduce in una visione più estesa, fondata sulla capacità di intervenire nei flussi operativi quotidiani delle aziende con soluzioni concrete, integrate e orientate ai risultati. L’esperienza maturata da Docudrop nello sviluppo di servizi digitali per un settore complesso e regolato come quello immobiliare ha rappresentato il terreno su cui costruire un approccio più ampio, oggi rivolto a tutte quelle realtà che avvertono la necessità di superare frammentazione, passaggi ridondanti, dispersione documentale e modelli organizzativi ormai poco adatti alla velocità richiesta dal mercato.

“Le imprese oggi cercano tecnologia e cercano strumenti che sappiano entrare davvero nei processi e migliorarli in modo misurabile. La nostra evoluzione nasce da questa consapevolezza e vogliamo mettere a disposizione delle aziende soluzioni digitali che semplifichino il lavoro, riducano le inefficienze e accompagnino la crescita con continuità”, dichiara Federico Pagliuca, CEO di Docudrop. “Abbiamo costruito un’esperienza importante in un mercato verticale come quello del real estate e da qui abbiamo deciso di allargare la prospettiva, portando il nostro modello in altri ambiti strategici della vita d’impresa”.

Da questa visione nasce Humex, il nuovo software proprietario di Docudrop pensato per innovare profondamente la gestione delle risorse umane. Il progetto prende forma grazie alla collaborazione con B4Next, partner tecnologico, che ha contribuito in modo determinante alla progettazione e allo sviluppo della piattaforma. È stata realizzata una soluzione evoluta, pensata per rispondere a un’esigenza sempre più centrale per le aziende, ovvero disporre di un unico ambiente digitale, strutturato e facilmente accessibile, in cui concentrare dati, processi, documenti e comunicazioni legati alla gestione del personale.

Humex è stata quindi progettata con l’obiettivo di superare un modello frammentato e sostituirlo con una gestione centralizzata, più lineare e più leggibile. Il valore della piattaforma non risiede soltanto nella digitalizzazione dei passaggi, ma anche nella possibilità di dare alle aziende maggiore controllo, più trasparenza e una migliore capacità di organizzare il lavoro interno. La gestione HR, che per anni è stata percepita come un insieme di incombenze amministrative distribuite su strumenti diversi, viene così riportata dentro una logica di sistema, con benefici evidenti sul piano della produttività, della tracciabilità e della scalabilità. “Humex è il risultato di una visione molto precisa, trasformare la gestione delle persone in un processo finalmente semplice, ordinato e integrato. In molte aziende il patrimonio informativo legato alle risorse umane è ancora disperso, difficile da consultare e complicato da aggiornare. Noi abbiamo voluto costruire una piattaforma capace di ricondurre tutto a un solo ambiente digitale, intuitivo e davvero utile per chi lavora ogni giorno su questi processi”, aggiunge Pagliuca. “Non ci interessa essere percepiti come un semplice fornitore di software. Vogliamo essere un partner di lungo periodo, capace di accompagnare le imprese in una trasformazione concreta dei propri modelli organizzativi”.

La logica con cui Docudrop porta sul mercato Humex riflette una precisa idea di impresa tecnologica, ovvero quella di costruire una relazione continuativa con il cliente attraverso un modello SaaS evoluto, in cui consulenza, supporto e capacità di adattamento diventano parte integrante del valore generato. È una scelta che rafforza il posizionamento dell’azienda e ne definisce con maggiore nettezza il profilo, una tech company che mette la tecnologia al servizio dell’efficienza operativa, della semplificazione e della qualità dei processi aziendali. La nuova piattaforma rappresenta anche un passaggio coerente con la crescita di Docudrop, che sul sito ufficiale si presenta oggi come “partner digitale” per il lavoro dei professionisti del real estate e opera attraverso una suite di servizi dedicati alla gestione documentale, alla firma elettronica, all’antiriciclaggio e ad altri processi operativi. L’estensione verso il mondo HR amplia il perimetro, valorizzando competenze già consolidate e proiettandole in un orizzonte più vasto.

Con Humex, Docudrop compie quindi un passo in avanti che ha un significato industriale molto preciso, passare da una specializzazione verticale a una proposta tecnologica più ampia, capace di dialogare con esigenze trasversali e con la domanda crescente di strumenti semplici, affidabili e scalabili.