Fiera Milano, due acquisizioni strategiche per manifestazioni e allestimenti

Fiera Milano rafforza il portafoglio delle manifestazioni organizzate direttamente e quello del settore dei servizi integrati con due acquisizioni strategiche nell’ambito del percorso di crescita del Piano Strategico 2024-2027. Sul fronte della manifestazioni è stato siglato un accordo per l’acquisizione del 70% di Made in Steel Srl, società organizzatrice della fiera internazionale biennale Made in Steel, punto di riferimento per la filiera dell’acciaio. Siderweb Spa SB, fondatore dell’evento, manterrà una partecipazione del 30% nel capitale della società, assicurando la piena continuità organizzativa e identitaria della manifestazione.

Accordo vincolante sottoscritto anche per l’acquisizione del 51% del capitale di Stipa Spa, società italiana leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti fieristici personalizzati di alta gamma, attiva anche negli allestimenti per eventi corporate e nel segmento retail e showroom. Entrambe le operazioni sono attese al closing nel primo trimestre 2026, finanziate con risorse di cassa disponibili, rappresentano un ulteriore passo nel rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo e nella creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo.

“L’acquisizione di Made in Steel e l'alleanza con Siderweb si inserisce pienamente nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024–2027 e rafforza il posizionamento di Fiera Milano come piattaforma internazionale di sviluppo per le filiere industriali ad alta rilevanza strategica. L’operazione ci consente di rafforzare ulteriormente il portafoglio di manifestazioni organizzate che fanno leva sui contenuti e riconosciute per qualità dell’offerta e creazione di valore, e di contribuire alla crescita di una manifestazione leader in un comparto chiave per l’industria nazionale ed europea come quello dell’acciaio ampliandone progressivamente l’attrattività e la dimensione internazionale”, commenta Francesco Conci, ad e direttore generale di Fiera Milano.

“L’ingresso di Stipa è un altro passaggio strategico nella trasformazione di Fiera Milano in una piattaforma sempre più completa e capace di accompagnare i clienti lungo l’intero percorso di partecipazione a un evento arricchendo la qualità e la profondità della nostra proposta integrando competenze distintive nella progettazione e realizzazione di spazi ad alto valore aggiunto - aggiunge ancora Conci -. Il mercato sta evolvendo verso format espositivi sempre più esperienziali e su misura. Unendo l’expertise e la reputazione costruite da Stipa in oltre cinquant’anni di attività con la forza del nostro network e delle nostre manifestazioni, potremo sviluppare nuove opportunità di business, rafforzare la competitività del Gruppo e generare valore sostenibile nel medio-lungo periodo. L’operazione si inserisce nell’esecuzione del Piano Strategico 2024–2027, che sta avanzando positivamente: la solida performance organica e la crescente visibilità sulle manifestazioni dell’ultimo trimestre ci spingono a ritenere ragionevole un potenziale superamento delle aspettative di guidance per il 2025; il trend migliorativo pone inoltre le basi per una solida partenza nel 2026, supportata anche dalle performance positive legate alle attività delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina”.

“Vogliamo che Made in Steel diventi il principale evento mondiale dedicato alla filiera dell’acciaio, un settore strategico per l’industria nazionale ed Europea. Fiera Milano rappresenta il partner ideale per dare sviluppo alla “Conference&Exhibition” internazionale. Dobbiamo pensare al futuro facendo sistema, perché si vince solo insieme, con visione, integrando eccellenze, cultura e filiere”, dice Paolo Morandi, ad di Made in Steel. E Sandro Stipa, ad di Stipa aggiunge ancora: “Con l’ingresso di Fiera Milano nel capitale di Stipa, si apre una nuova fase nella storia della società. Il primo pensiero va a mio padre che ha fondato l’azienda nel 1967 e che, con lungimiranza e modernità, si pose il tema del passaggio generazionale quando aveva appena 54 anni, favorendo ed accompagnando l’ingresso di noi figli per garantire continuità e sviluppo nel lungo termine. Oggi Stipa affronta un nuovo parziale cambiamento nel segno della continuità per cogliere le opportunità che le sinergie commerciali, organizzative e finanziarie con Fiera Milano potranno offrire per generare maggior valore e consolidare il posizionamento competitivo nel mercato”.

Fondata nel 2005, Made in Steel è l’evento di riferimento in Italia per la filiera siderurgica e uno dei principali appuntamenti del Sud Europa dedicati alla metallurgia, all’acciaio e ai suoi semilavorati. La manifestazione biennale, in programma negli anni dispari e ospitata presso la venue di Fiera Milano, integra attività di business, contenuti di alto profilo e momenti di confronto strategico, coinvolgendo l’intera catena del valore dell’acciaio, dalla produzione agli utilizzi finali.

L’edizione 2025, svoltasi dal 6 all’8 maggio, ha registrato 387 aziende presenti, in crescita del 21% rispetto al 2023, con una presenza internazionale del 34% degli espositori, in aumento rispetto all’edizione precedente (25%). In crescita anche la superficie espositiva, che ha raggiunto 18mila metri quadrati (+18%).