Fiera Milano, guida autonoma e robotaxi per il futuro della mobilità

Siamo davvero pronti a salire su un taxi senza alcun conducente al volante che ci porta alla destinazione richiesta attraverso un App? È il futuro che avanza guardando ad alcuni progetti già avviati in Italia – da Brescia a Cernusco sul Naviglio, fino a Trento. Proprio queste esperienze, insieme a veicoli autonomi sperimentali e applicazioni concrete, sono protagoniste in Fiera Milano a NME – Next Mobility Exhibition, la manifestazione dedicata alla mobilità collettiva che fino a sabato 16 maggio coinvolge operatori e stakeholder in una riflessione sul trasporto passeggeri che verrà, guardando alla guida autonoma come a un’opportunità sempre più concreta e conveniente anche in Italia.

Nel nostro Paese circolano circa 66 automobili ogni 100 abitanti, uno dei tassi più alti in Europa, e oltre il 70% degli spostamenti quotidiani avviene ancora su mezzo privato (fonte ISFORT). Alcune applicazioni della guida autonoma potrebbero essere una soluzione concreta alle difficoltà di diffusione del car sharing su larga scala perché, riducendo i costi operativi e aumentando l’efficienza del servizio, anche persone che non possono guidare, potrebbe rendere lo sharing ancora più sostenibile estendendo l'utilizzo e contribuendo a limitare il ricorso all’auto privata con forme di mobilità più flessibili e inclusive, capaci di raggiungere anche aree oggi non servite dal trasporto pubblico tradizionale.

In Italia la guida autonoma sta trovando quindi la sua strada e NME non mancano i mezzi dotati di questa tecnologia come RailEvo, veicolo elettrico sviluppato a Rovereto e pensato per muoversi principalmente su rotaie, in grado di dimostrare come automazione Intelligenza Artificiale possono rendere più efficienti e sicuri anche i sistemi di trasporto su ferro. Progettato per accogliere fino a 6 passeggeri, si potrà prenotare con un App ed è una soluzione ideale per il trasporto pubblico locale, in grado di sfruttare sia linee rotabili in uso, sia tratte non più profittevoli per il traffico ferroviario tradizionale. Dotato di “ruote mobili”, il mezzo si può muovere anche fuori dalla linea ferroviaria, all’interno di stazioni o parcheggi. Non solo, in fiera sono presenti anche autobus autonomi per il trasporto pubblico, capaci di muoversi in modo intelligente in contesti urbani che migliorano l’offerta di servizi condivisi e riducono l’impatto ambientale.

Domani venerdì 15 maggio, NME sarà l’occasione per approfondire il tema della guida autonoma nelle nostre città, in un talk del professor Sergio Savaresi, responsabile scientifico di AIDA - Artificial Intelligence Driving Autonomous del Politecnico di Milano. L’intervento analizzerà lo stato dell’arte della normativa europea e italiana e si soffermerà sulle potenzialità dei robotaxi, veicoli in grado di raggiungere autonomamente l’utente che potrà guidare manualmente l’auto fino alla sua destinazione. Una tecnologia “ponte” che si colloca tra il car sharing e la guida autonoma pienamente matura, banco di prova fondamentale per abituare utenti e città a veicoli senza conducente, inseriti in servizi condivisi e regolati.

Per comprendere invece il futuro delle città italiane nell’ottica del trasporto collettivo in sharing, sabato 16 maggio si svolgerà il convegno La Città che condivide, per capire come servizi, gestione dei dati e politiche pubbliche possono riprogettare spazi e comportamenti urbani attraverso esempi concreti di imprese e operatori con riflessioni strategiche di investitori e istituzioni. Verrà presentata l’esperienza di Niulinx, startup deep-tech italiana che ha l’obiettivo di portare sulle nostre strade servizi di robotaxi attraverso l’adattamento di veicoli già esistenti, favorendo un’integrazione più stretta tra costruttori automobilistici e sviluppatori di tecnologie di guida autonoma, senza ripartire da zero. L’attività di sperimentazione dell’azienda partirà da giugno e si svolgerà nei comuni di Brescia e Cernusco sul Naviglio. L’obiettivo è poi quello di estendere le attività anche a livello europeo, con l’apertura di un sito di test in una città in Germania.

Accanto a NME-Next Mobility Exhibition a Fiera Milano continua