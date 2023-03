Fiera Milano, raddoppiano i ricavi: oltre 220 milioni di euro

Ricavi raddoppiati a quota 220,3 milioni di euro contro i 122,3 milioni di un anno fa per Fiera Milano - ed Ebitda pari a 58,4 milioni di euro (+30% rispetto al budget 2022) a confronto con i 73,7 milioni del 2021 che beneficiavano dei 61,5 milioni di euro di ristori governativi non ricorrenti. Risultato netto con una perdita di 5,8 milioni di euro rispetto ai 44,1 milioni di euro del 2021, che beneficiavano dell'impatto positivo relativo ad attività non ricorrenti per circa 77,5 milioni di euro mentre al 31 dicembre l'indebitamento finanziario netto è pari a 29,8 milioni rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 47,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Questi i dati del Progetto di Bilancio per l’esercizio 2022 approvato dal consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti, nonché il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

"Il 2022 per Fiera Milano ha rappresentato l'anno del consolidamento della ripresa - commenta l’amministratore delegato Luca Palermo -. I primi mesi dell'anno hanno risentito ancora del protrarsi delle restrizioni per Covid-19, ma possiamo considerare il 2022 un esercizio positivo, in cui siamo finalmente tornati ad avere un calendario ricco di eventi importanti. Complessivamente abbiamo realizzato 64 manifestazioni fieristiche che hanno richiamato più di 4 milioni di visitatori. Tra le più rilevanti il ritorno alla formula tradizionale del Salone del Mobile, che si è confermato il più grande evento internazionale del settore e gli importanti appuntamenti fieristici pluriennali come Mostra Convegno Expocomfort e The Innovation Alliance”.

Ripartenza delle manifestazioni nel polo espositivo di Milano, ma anche importanti passi avanti sul versante dell’internazionalizzazione. “Siamo molto fieri di aver portato per la prima volta a Milano Gastech, l’appuntamento fieristico internazionale più grande al mondo dedicato all’industria energetica. Inoltre, Fiera Milano ha organizzato a Singapore la prima edizione di Find-Design Fair Asia, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento”, sottolinea infatti l’amministratore delegato che mette in evidenza anche gli “ottimi risultati anche per il settore dei Congressi che ritorna al livello pre-Covid in anticipo rispetto alle proiezioni di mercato”.

“Il consolidamento della ripresa del business fieristico e congressuale ci consente di presentare risultati superiori alle aspettative, con un Ebitda per il 2022 di 58,4 milioni di euro, che rappresenta un incremento di c. il 30% rispetto al budget 2022 di 40-50 milioni di euro comunicato al mercato nel 2021 in occasione del lancio del Piano Strategico CONN.E.C.T. 2025. Ebitda 2022 superiore anche al più recente range di guidance, già rivisto in rialzo a 50-55 milioni di euro nel novembre 2022”.

“Quanto costruito nel 2022 ci ha permesso di avviare un 2023 con grande slancio, grazie alle importanti manifestazioni fieristiche previste a calendario. Il palinsesto degli eventi conta una cinquantina di manifestazioni fieristiche in Italia, oltre 20 fiere organizzate all’estero e più di 160 eventi congressuali e di formazione - spiega ancora Luca Palermo -. Anche se il settore non è immune alle difficoltà del contesto macroeconomico, guardiamo con fiducia al futuro, prevedendo di raggiungere a fine anno un target Ebitda di 70-80 milioni di euro, confidando che Fiera Milano continui ad essere una insostituibile piattaforma di sviluppo e internazionalizzazione per l’economia del Paese e uno strumento di politica industriale in grado di generare valore per le imprese, le persone ed il territorio”.

“Accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l’impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello di business sempre più sostenibile. Abbiamo infatti avviato il percorso di misurazione dell’impronta carbonica delle nostre manifestazioni con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli eventi, in linea con la nostra adesione all’iniziativa internazionale Net Zero Carbon Events. Anche l’agenzia di rating Esg Sustainalytics ha valutato positivamente l’impegno di Fiera Milano, posizionandola nella seconda migliore classe di rating “Low Risk”, riconoscendo la capacità dell’azienda di gestire in maniera efficace i fattori ESG, con particolare apprezzamento per le politiche di corporate governance. Siamo orgogliosi, infine, di aver aderito al Global Compact, il patto mondiale delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende a promuovere attivamente i principi di condotta etica e di business responsabili”, conclude l’amministratore delegato di Fiera Milano.

Il calendario eventi in Italia ha visto la realizzazione di 50 manifestazioni fieristiche che hanno occupato in totale 1.148.850 metri quadrati di superficie espositiva. L’aumento dei ricavi è dovuto alla ripresa delle attività in presenza per tutta la durata dell’anno. Il business di Fiera Milano sta dunque gradualmente tornando ai livelli pre-pandemici più velocemente rispetto alle previsioni di mercato. Infatti, a fronte di previsioni del mercato italiano da parte di AMR – Advanced Market Research, che proiettava per l’Italia una decrescita nel 2022 rispetto al 2019 del 40% del volume dei metri quadrati netti venduti, il Gruppo recupera più velocemente con una decrescita solo del 20% dei volumi.

Nel 2022 i ricavi del settore operativo attività fieristiche estero si attestano a 8,7 milioni di euro, registrando un incremento di 8,5 milioni rispetto al 2021. Da settembre 2022 è ripartita l’attività di Fiera Milano in Brasile con 8 manifestazioni fieristiche mentre la Cina è in fase di rilancio dopo il recente allentamento delle politiche zero-Covid. Si è tenuta in Sudafrica la decima edizione della mostra d’arte contemporanea ICTAF (Investec Cape Town Art Fair), che si conferma sempre di più come la manifestazione di riferimento per il settore nel continente africano e ha ospitato oltre 250 brand provenienti da ogni parte del mondo e 30 eccellenze del design italiano. A Singapore, Fiera Milano, con il partner internazionale dmg Events, ha organizzato a settembre 2022 la prima edizione di FIND – Design Fair Asia, l’evento asiatico di riferimento per il settore del design e dell’arredamento: ospitati oltre 250 brand provenienti da ogni parte del mondo e 30 eccellenze del design italiano. Fiera Milano sta lavorando anche a livello istituzionale per favorire ulteriormente l’internazionalizzazione delle imprese e lo scorso luglio ha aperto un ufficio di rappresentanza presso la Delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles dove ha la sua sede Emeca, l’associazione che rappresenta i più importanti centri espositivi europei, tra cui Fiera Milano.

Il settore operativo Congressi, che con i suoi 110 eventi congressuali realizzati nel 2022 (di cui 51 eventi relativi a convegni con annessa area espositiva), è tornato ai livelli pre-Covid in anticipo rispetto alle previsioni di mercato. I ricavi nel 2022 per questa divisione si sono attestati a 43,3 milioni di euro in aumento di 20,4 milioni rispetto al 2021. I principali eventi congressuali ospitati nel 2022 sono stati: il Salone del Risparmio, il Sales Force, il World of Coffee, l’Esa - Congresso europeo di Anestesia, l’Ece - Congresso Europeo di Endocrinologia e l’Eas - Congresso europeo sull’Aterosclerosi, Eadv - Accademia europea di Dermatologia e Venereologia, Escrs - Società europea della Chirurgia Refrattiva e della Cataratta, oltre alla presenza di eventi corporate quali Convention Allianz Bank, Convention Banca Generali e Convention Azimut.

Il Gruppo assicurativo e finanziario Allianz ha siglato con Fiera Milano Congressi un accordo di sponsorizzazione della durata di nove anni, in seguito al quale il centro congressi è stato rinominato Allianz-MiCo che conferisce a MiCo-Milano Convention Centre, il più grande d'Europa con 65 sale e 50 mila metri quadri di spazi espositivi, una ancor maggiore attrattività internazionale.

Da ricordare che Il 9 marzo di quest’anno, il cda di Fiera Milano ha reso noto di aver approvato la finalizzazione dell’operazione strategica con Fiere di Parma Spa avente ad oggetto una partnership per creare di una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare costituita da “Tuttofood powered by Cibus” a Milano, che si posizionerà come evento di matrice internazionalee da "Cibus" a Parma, evento iconico per il Made In Italy alimentare di eccellenza e per i suoi territori .

Il 23 novembre 2022 è stata perfezionata l’acquisizione da parte di Fiera Milano di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Ge.Fi. Spa, player italiano leader nell’organizzazione di fiere ed esposizioni commerciali, tra le quali Artigiano in Fiera, ospitata annualmente nei padiglioni espositivi di Rho. Il 14 giugno 2022 invece, il cda di Fiera Milano ha reso noto di aver firmato con Firenze Fiera un accordo di riservatezza per l’avvio di interlocuzioni relative ad una potenziale partnership strategica. A questi si aggiungono due importanti accordi con Netcomm, digital hub italiano punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale, e con AnotheReality, realtà che si occupa di mondi immersivi declinando le nuove tecnologie in progetti creativi e innovativi. Le partnership hanno l’obiettivo di sviluppare una nuova piattaforma di eventi finalizzati a supportare il processo di trasformazione digitale delle aziende e ad approfondire il sempre più attuale tema del metaverso, attraverso un nuovo appuntamento fieristico, negli spazi di Allianz-MiCo il 15 e 16 novembre 2023.