Fincantieri, l'Ad Folgiero tra i "leader di pensiero" più influenti d'Europa

Non solo è leader nella cantieristica navale e nell'innovazione del settore. Fincantieri ha infatti confermato il proprio ruolo di primo piano anche come modello ispirazionale e reputazionale. Nel corso dell'evento LinkedIn Public Administration Inspire, organizzato da LinkedIn Italia e riservato a rappresentanti di ministeri, enti locali, agenzie governative, partecipate dello Stato, università pubbliche e autorità amministrative Indipendenti, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, è stato indicato infatti tra i Thought Leader più influenti in Europa.

A riconoscere questo titolo a Folgiero è stato Tom Pepper, Senior Director Emea e Latam di LinkedIn. Un Thought Leader è una figura che si distingue come esperta e innovativa in un determinato settore, capace di influenzare il pensiero e le decisioni degli altri attraverso idee e intuizioni particolarmente brillanti. Nell'ambito dell'evento organizzato da Linkedin, Fincantieri ha ottenuto un'ulteriore attestazione: Lorenza Pigozzi, Evp Group Strategic Communication, è stata infatti citata tra i C-Level (ovvero tra chi occupa le posizioni aziendali di massima qualifica) più influenti d'Italia per efficacia nella comunicazione digitale.

Questi riconoscimenti mettono in evidenza l'approccio di Fincantieri, che si distingue per capacità di realizzare strumenti di lavoro innovativi e contenuti sempre più efficaci, ricorrendo a nuove tecnologie. Il Gruppo ha infatti costruito una strategia di comunicazione digitale efficace grazie a un ecosistema integrato, capace di ricondurre tutti i canali aziendali in un'unica narrazione coerente e distintiva.

Al riguardo, Matteo Russo, Head of Digital Communication & Content Hub, ha spiegato: "I Social Media - LinkedIn in particolare - sono parte integrante di tale strategia per rafforzare la reputazione dell’azienda e del suo management, consolidare le relazioni con gli stakeholder e amplificare i messaggi".

Tra gli elementi distintivi della strategia di Fincantieri, ha aggiunto Russo, "spicca il framework Mia (acronimo di My Intelligence Assistant), una piattaforma digitale interna all’azienda che mette a disposizione dei dipendenti una serie di AI Assistant proprietari sviluppati a supporto delle attività di business e di comunicazione interna ed esterna".