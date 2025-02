Fincantieri sfreccia in Borsa, analisti vedono scenario favorevole

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo rally in Borsa per Fincantieri che grazie al +3,3% messo a segno oggi aggiorna i massimi dal 2019. Da inizio anno il titolo della società di cantieristica navale segna un balzo del 28% che diventa a tre cifre (+131%) se si considerano gli ultimi 12 mesi. La capitalizzazione si è spinta a ridosso dei 3 miliardi (2,9 mld).

Oggi a dare nuovo smalto al titolo ha contribuito la doppia promozione arrivata dagli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno alzato il rating a 'buy' (comprare) dal precedente 'hold' (mantenere) e contestualmente il prezzo obiettivo da 5,6 a 10,2 euro. Gli esperti di Intesa ritengono che Fincantieri potrà beneficiare della crescita della spesa per la difesa negli Usa e della necessità di rinnovare la flotta navale europea. In generale, il mercato delle navi da crociera, colpito duramente dalla pandemia, risulta in netta ripresa sia in termini di volumi che di prezzi con Fincantieri "ben posizionata per ridurre il proprio leverage, ma anche per sorprendere in termini di crescita e margini", afferma Intesa che aggiorna le proprie stime allineandosi con quelle di consensus e alla guidance della società. I flussi di cassa sono indicati come fondamentali per il processo di deleveraging della società, lasciando spazio a potenziali revisioni al rialzo delle stime di consenso.

Per il 2024, il fatturato previsto è di 8,08 miliardi, in crescita del 5,6%, mentre per l'anno in corso si attende un incremento del 12% a 9,02 miliardi. L'utile netto adjusted è invece previsto in crescita a 77 milioni nel 2025 dai 41 milioni stimati per il 2024.

Questa settimana Fincantieri si è aggiudicata, in joint venture con il gruppo emiratino Edge, la manutenzione della flotta della Marina degli Emirati Arabi Uniti. Il valore dell’accordo è di circa 500 milioni di euro con durata quinquennale.

A inizio mese era arrivata anche la maxi-commessa da 9 miliardi di euro firmata con Norwegian Cruise Line Holdings per la costruzione di quattro nuove navi da crociera. L’accordo prevede la consegna della prima unità nel 2030 e, successivamente, nel 2032, 2034 e 2036.