First Capital sostiene le small caps per portarle al successo

First Capital ha chiuso un importante accordo per l’acquisizione di una partecipazione pari all’88,5% del capitale di Invest Italy Sim, società di intermediazione mobiliare autorizzata al collocamento senza garanzia ed alla ricezione e trasmissione ordini. Invest Italy Sim si propone come player indipendente nel mercato dell’investment banking, focalizzato su servizi di consulenza ad alto valore aggiunto rivolti alle PMI italiane quotate o interessate ad una futura quotazione e ai suoi azionisti.

“La scelta di acquisire Invest Italy SIM rappresenta il primo passo del progetto strategico di First Capital di diventare una piattaforma dedicata alle PMI italiane quotate e quotande, ampliando, tramite un intermediario specializzato, l’attuale attività di investimento con business complementari e sinergici, quali quelli della consulenza e dell’intermediazione, e andando a creare, in definitiva, maggior valore per il Gruppo e per i suoi Azionisti” - ha dichiarato Marco di Lorenzo, Consigliere Esecutivo di First Capital, holding di partecipazione finanziaria specializzata in Private Investments, Public Equity e Private Equity che ha come obiettivo quello di contribuire all'aumento di valore nel tempo delle società partecipate, affiancando gli imprenditori, con capitali e competenze, nella realizzazione di strategie di successo.

Attraverso questa acquisizione strategica, First Capital si pone come interlocutore di riferimento in grado di fornire sia capitali che consulenza, in un’ottica di creazione di valore per le società clienti e per i propri azionisti. “Questa operazione - ha aggiunto di Lorenzo - ci consentirà di avviare un progetto di ampliamento della nostra offerta, con servizi di eccellenza nella consulenza e nella intermediazione, rimanendo focalizzati sulle PMI Italiane quotate e su quelle che hanno in mente un progetto di quotazione”.

Il mercato di riferimento

Gli investimenti di First Capital sono rivolti alle piccole e medie imprese quotate in Borsa, o che si trovano in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. Tramite un approccio rigoroso e selettivo, la società mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. Tipicamente si tratta di imprenditori di aziende italiane che, seppur dotate di un buon posizionamento, hanno bisogno di capitali di terzi e, in alcuni casi, di competenze per operazioni straordinarie, nell’ambito di una partnership di medio-lungo periodo per conservare il loro vantaggio competitivo ed in generale per competere a livello globale.

Tra le partecipate: Cy4Gate, Intred, Il Gruppo Orsero, Industrie Chimiche Forestali, Generalfinance, Labomar, Ala, B&C Speakers e TPS Group.

L'importranza strategica della quotazione in Borsa

La società, costituita nel febbraio del 2008, è sbarcata nel dicembre 2010 su Borsa Italiana, dopo soli due anni. Questo importante traguardo è stato possibile grazie ad una forte crescita registrata nel biennio 2008-2009. Nel tempo la società ha acquisito un’elevata riconoscibilità nel mondo delle small caps, diventando un partner ricercato per numerose tipologie di operazioni che soddisfano i fabbisogni delle società target (capitali di sviluppo, passaggi generazionali, superamento di special situations, etc.). Ad oggi First Capital detiene Asset Under Management per oltre € 100 milioni.