Forbes Ceo Awards 2025, premiati i manager che guidano l’Italia dell’innovazione

I Forbes Ceo Awards 2025 hanno acceso i riflettori sui protagonisti della leadership italiana. L’ottava edizione, come riporta Forbes Italia, si è svolta mercoledì 3 dicembre all’Hotel Principe di Savoia di Milano, chiudendo il Ceo Italian Summit promosso da Business International – Fiera Milano. Un appuntamento che, come nelle edizioni precedenti, ha messo al centro il confronto tra industria, istituzioni e innovazione, indicando le traiettorie del sistema produttivo nazionale.

La cerimonia

Ad aprire la cerimonia è stato Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, seguito dall’intervento di Nicola Formichella, ceo della testata, che ha ricordato il significato dell’evento nel racconto dell’evoluzione della leadership italiana. “Stasera non premiamo singoli individui, ma la visione: il coraggio, la determinazione, l’inclusione e la capacità di generare innovazione e progresso. Siamo orgogliosi di collaborare con ceo e leader che guidano il nostro Paese”, ha dichiarato Formichella.

Andrea Sozzi, group business development & international director di Fiera Milano, ha sottolineato il valore della collaborazione con Forbes Italia all’interno del Summit: “Ogni anno ospitiamo migliaia di aziende nei nostri quartieri fieristici e vediamo il valore di raccontare le storie di chi guida e fa evolvere il business. È un’opportunità per condividere esperienze, soluzioni e ispirazioni per affrontare le sfide presenti e future”.

A chiudere la fase introduttiva è stato Danilo Iervolino, editore di Bfc Ai Media, che ha portato il punto di vista del gruppo sulle trasformazioni in atto nel mondo dell’impresa. “Forbes ha raccontato la mia storia, spalancandomi porte e opportunità. Oggi celebriamo leader che, con ingegno e determinazione, portano risultati concreti”, ha affermato, soffermandosi anche sul ruolo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto a empatia, resilienza e creatività.

Leadership e futuro

La serata, moderata da Carola Desimio, giornalista di Forbes Italia, ha visto anche l’intervento di Alberto Antonietti, growth & strategy lead di Accenture, che ha indicato il compito dei ceo nel prossimo decennio: non solo adottare l’Ai, ma integrarla a livello culturale, organizzativo e strategico. Un passaggio che, secondo quanto emerso, segna la differenza tra chi anticipa il cambiamento e chi si limita a inseguirlo.

I top manager premiati

L’edizione 2025 ha assegnato riconoscimenti a manager e leader attivi in settori chiave dell’economia.

Il Premio Speciale – Traguardi d’Oro è andato alla ciclista olimpica Vittoria Guazzini.

Tra le categorie premiate:

Food – L’aroma del successo: Nicola Panzani, ceo di Ima Petroncini

Family Office & Brand Leadership – Pianificare il futuro: Marco Talarico, ceo di Lmdv Capital

Industry – Crescita inossidabile: Augusto Mensi, ceo di Lucchini RS

AI – Leadership visionaria: Vanessa Fortarezza, svp e country gm di Salesforce Italia

Logistics – Innovazione in movimento: Stefano Novaresi, ceo di Knapp Italia

Hospitality – Eccellenze alle stelle: Nicola Risatti, presidente e ad di Blu Hotels

Retail – Rivoluzione digitale: Maria Bruna Olivieri, country manager di Unieuro

Automotive – Una scossa al mercato: Alessandro Grosso, country manager Byd e Denza Italia

Digital Payments – Semplificazione digitale: Maria Teresa Minotti, vp e gm Southern Europe PayPal

Sport – Vincere al volo: Alessandra Marzari, presidente Consorzio Vero Volley

Design – Tradizione trasparente: Roberto Pierucci, ceo di Rcr Cristalleria Italiana

Entertainment – Creatività all’avanguardia: Eugenio Scotto, ceo di Oneshot Agency

Travel – Esperienze senza confini: Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime

Pharma – Pionieri della salute: Valentino Confalone, ad di Novartis Italia

Finance – Investire con visione: Giovanni De Mare, ceo Italia Alliance Bernstein

Luxury & Fashion – Il tocco italiano: Pierluigi Cocchini, ceo Rinascente

Engineering – Costruire il futuro: Stefano Susani, ceo di Officine Maccaferri

I premi sono stati consegnati, tra gli altri, da Delfina Boni (Fondazione Rava), Elisabetta Santi (Rolls-Royce Motor Cars Milano), Cristiano Bolognesi (BIBanca), Enrico Romano (Nicolis Project), Gianluca Di Pietro

(Hisense Italia), Giovanni Notarbartolo di Furnari (Tvs Motor), Roberto Corbo (Corbo Group), Andrea Ferrari (Lionard), Filippo Surace (Cube Labs), Giuseppe Mariani (Intesa – Kyndryl Company) e Gianluca Maruzzella (Indigo AI).