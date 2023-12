Giochi online, l'Agic: bene l'approvazione della riforma da parte del governo

Accolta con favore da Agic-Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione, l’approvazione da parte del governo della riforma per il riordino del gioco pubblico online che auspica come questo questo sia “il primo passo verso una riforma complessiva del settore in chiave sempre più moderna, sicura e innovativa, ciò anche per consentire una corretta pianificazione industriale che introduca un sistema concessorio adeguato al mutato contesto di mercato e che possa essere realmente efficace nel lungo termine per consumatori, rete dei rivenditori e operatori del settore”.

“Agic prende atto con favore del testo di riforma per il riordino dei giochi online e conferma la propria disponibilità a rappresentare, all’interno del processo parlamentare, eventuali ulteriori elementi migliorativi - si sottolinea infatti in una nota -. La misura costituisce la base per il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici – in particolare quelli a distanza – e individua i principi che regolano il gioco pubblico, ponendo una particolare attenzione alla tutela dei minori, alla prevenzione del gioco problematico e al contrasto dell’illegalità, tutti temi di grande rilevanza per uno sviluppo del settore”.

“Con l’approvazione preliminare del decreto in Consiglio dei Ministri, il governo mette fine a una lunga stagione di incertezza e di instabilità - conclude Agic -. La scelta di rafforzare i requisiti e le condizioni per l’aggiudicazione delle concessioni online, unita all’inasprimento delle sanzioni e all’accresciuto ruolo di controllo e presidio dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza nel contrasto al gioco illegale, costituisce la migliore garanzia per la salvaguardia dell’interesse generale”.

Agic è l’associazione tra le principali aziende del settore del gioco in concessione che rappresentano circa il 70% del mercato italiano e sono presenti nel nostro Paese con oltre 6.600 dipendenti e una rete complessiva di circa 70.000 punti vendita. Ne fanno parte International Game Technology (IGT), Lottomatica, Sisal Italia e Snaitech. L’associazione aderisce a Confindustria nazionale e ha l’obiettivo di garantire una concreta e professionale rappresentanza del settore, valorizzando azioni e investimenti su legalità, sicurezza e responsabilità verso consumatori e comunità, valori da sempre al centro delle attività delle aziende aderenti e principi indispensabili per costruire una solida e moderna industria italiana del gioco.