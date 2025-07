Il gruppo Acea in cima al podio nel settore idrico

Le società del Gruppo Acea attive nel settore idrico ai primi posti in Italia per continuità del servizio, riduzione delle perdite e qualità dell'acqua depurata. A sancirlo è stata Arera - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - che ha recentemente approvato i risultati finali dell'applicazione del meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato per il biennio 2022-2023. Alle società del gruppo guidato da Fabrizio Palermo (in foto) sono stati riconosciuti premi per oltre 36 milioni, sui 155 complessivamente erogati da Arera. Tutte e 13 le società idriche nel perimetro della subholding Acea Acqua hanno ricevuto riconoscimenti e premialità. In particolare, Acea Ato 2, che gestisce il servizio idrico integrato a Roma e area metropolitana, è risultata miglior gestore per continuità del servizio, quindi la società con il minor numero di interruzioni idriche.

Gori (Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, in Campania) e Nuove Acque, (provincia di Arezzo e parte di quella di Siena), hanno raggiunto la prima posizione nazionale per la riduzione delle perdite. Infine Geal (Lucca, in Toscana) si è distinta, posizionandosi prima in classifica per la qualità dell'acqua depurata.