Gruppo Servizi Associati (GSA) in accelerazione: oltre 236 milioni di ricavi nel 2024 e rinnovate le cariche direttive

Il Gruppo Servizi Associati (GSA) chiude il 2024 con un fatturato in forte crescita, superando i 236 milioni di euro, pari a un +16% rispetto ai 203 milioni del 2023. Si tratta del quarto esercizio consecutivo di crescita, partendo dai 168 milioni del 2021, a conferma di un solido trend di sviluppo.

La redditività operativa (EBITDA) si mantiene stabile a 36,3 milioni di euro, segnale di una gestione efficiente e di un modello di business consolidato. La posizione finanziaria netta pro forma, calcolata includendo le operazioni di M&A concluse nel 2023, migliora, passando da 108,6 milioni di euro a 96,7 milioni al 31 dicembre 2024.

GSA ha, inoltre, rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione confermando il Presidente, l’Avvocato Giuseppe Bonomi, l’Amministratore Delegato, l’Ingegnere Antonio Musacchio e il Vicepresidente esecutivo, il Dottor Alessandro Pedone.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e del percorso intrapreso da GSA”, ha dichiarato il Dott. Alessandro Pedone. “La crescita del fatturato rappresenta non solo un traguardo, ma una conferma della solidità del nostro modello di business e della capacità del team di affrontare le sfide del mercato. Continueremo a investire nell’innovazione e nel miglioramento continuo dei servizi, mantenendo alta l’attenzione verso i nostri clienti. GSA si impegna a proseguire lungo questa traiettoria di crescita, consolidando la sua posizione di leadership nel settore”.

L’Ing. Antonio Musacchio ha spiegato: “I risultati raggiunti sono il frutto di una strategia chiara e di un lavoro di squadra straordinario. Con un incremento del fatturato rispetto all’anno precedente, GSA dimostra di essere una realtà in continua evoluzione.

Guardiamo al futuro con fiducia e determinazione, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita, anche grazie al rinnovo delle cariche direttive, che garantisce continuità e una visione strategica a lungo termine”.