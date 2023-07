Health Italia offre il welfare alle famiglie e ai dipendenti aziendali

Il benessere della nostra società è legato alla capacità di creare un modello e servizi in grado di predire e venire incontro alle esigenze di prevenzione, protezione, assistenza e cura dei cittadini. Questo passa tramite lo sviluppo di servizi integrati sempre più mirati e ritagliati sulle concrete necessità di una popolazione destinata a vedere aumentare il segmento dei più anziani. L'Istat segnala proprio in questi giorni che l’Italia ha raggiunto il record di ultracentenari, che il primo gennaio 2023 erano 22mila: numero mai visto nella storia del nostro Paese. E tutti gli scenari demografici prevedono nei prossimi anni un forte aumento dei cosiddetti "grandi anziani": nel 2041 gli ultraottantenni supereranno i 6 milioni e gli ultranovantenni saranno circa 1,4 milioni. In questo contesto vi sono società che si sono sempre più specializzate nella elaborazione di proposte di sanità avanzata, anche tramite servizi di telemedicina, proposte di welfare aziendale e di servizi integrativi che rappresentano sicuramente il futuro dei sistemi di assistenza.

Un gruppo al servizio del benessere collettivo

Grazie alle competenze integrate nel mondo dell'healthcare, telemedicina e servizi, Health Italia - quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - rappresenta oggi uno dei player più completi e attivi nel panorama italiano ed Europeo per la cura e il benessere della persona. Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2022 registrando ricavi operativi per quasi 40 milioni di euro. Health Italia è stata fondata nel 2001 e da allora promuove la cultura della Salute e della Prevenzione offrendo piani di sanità integrativa per famiglie ed imprese, servizi per il welfare aziendale e soluzioni per il benessere. Nel mercato dell’Healthcare italiano, il Gruppo si trova a interpretare il ruolo di player indiscusso per la commercializzazione di un’offerta articolata ed integrata e per la capacità di costruire sistemi integrativi e distributivi complementari.

Health Italia punta alla sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende

“Le nostre priorità riguardano innanzitutto la crescita e sviluppo delle attività del Gruppo e la creazione di valore per i nostri investitori", ha dichiarato Livia Foglia, Amministratore Delegato di Health Italia che ha aggiunto: "Per raggiungere questo obiettivo principale lavoriamo su tre direttive strategiche. La prima è quella di rafforzare le sinergie tra modelli profit e non profit in ambito sociosanitario, potenziando l’ecosistema nel quale entrambi i modelli collaborano. La seconda direttiva strategica è quella di implementare soluzioni innovative nel mercato della sanità grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate e dispositivi evoluti e per portare ad un modello funzionale di telemedicina quale soluzione accessibile a tutti. Infine, la terza riguarda la crescita e il consolidamento di un modello di distribuzione multicanale e la fidelizzazione dei clienti tramite il cross-selling delle soluzioni proposte”. Nel corso degli anni Health Italia si è concentrata sullo sviluppo di diverse modalità di distribuzione a fianco di una estesa e capillare rete di promotori, implementando anche il canale online, che può consentire un accesso più ampio ai prodotti e servizi offerti, garantendo comodità e facilità d’uso ai clienti.

Prospettive incentrate sull’intercettazione di una nuova domanda di assistenza evoluta

Le aspettative del Gruppo Health Italia per l’anno in corso e il prossimo anno sono positive, grazie ad una sempre maggiore capacità predittiva delle tendenze di mercato e il consolidato successo nei settori in cui opera. Nel 2022 i ricavi del Gruppo sono aumentati del 5%, raggiungendo una marginalità del 20% con utili netti più che triplicati, proseguendo in un percorso di sviluppo sostenibile. Si tratta di risultati importanti che il Gruppo conta di consolidare e di superare, crescendo nei volumi e nella marginalità e capitalizzando gli investimenti fatti finora sull’azienda, anche a fronte della domanda sempre crescente di salute e soluzioni di welfare e dei capitali che giungeranno attraverso il PNRR. Entrando nel dettaglio, la società mira a intensificare la sua presenza sul mercato della protezione sanitaria, del welfare e ad ampliare la sua offerta di sistemi efficienti di telemedicina, modulabili per diverse esigenze.

Crescita e scenario futuro

Nonostante le incertezze dello scenario internazionale, i mercati di riferimento del Gruppo Health Italia, in particolare i servizi digitali, e non, in ambito sanitario e di welfare, sono sostenuti da una domanda crescente. Per questo il Gruppo continuerà a sviluppare progetti legati alla salute e alla prevenzione, offrendo piani di sanità integrativa, welfare aziendale e soluzioni per il benessere. A fronte del progressivo invecchiamento della popolazione italiana, è necessario ripensare il sistema sanitario nazionale che dovrà tornare ad essere efficiente e solidale per promuovere il benessere e la salute collettiva, anche mantenendo la digitalizzazione e la telemedicina al centro della progettualità. Ripensare il sistema di assistenza a lungo termine si tradurrà soprattutto nell’implementazione di soluzioni digitali avanzate per gestire in modo più efficiente le richieste sanitarie degli anziani, evitando dissipazione di risorse.