HighESt Lab, il nuovo centro di eccellenza di Torino per Big Data e Intelligenza Artificiale

Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM

È stato inaugurato a Torino HighESt Lab, il nuovo centro del Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università di Torino, dedicato a Big Data e Intelligenza Artificiale. Creato in collaborazione con Oracle, Technology Reply e TIM Enterprise, il laboratorio mira a sviluppare competenze avanzate e soluzioni innovative attraverso la ricerca applicata. Lavorando con aziende ed enti pubblici e privati, il centro utilizzerà l’AI e l’analisi dei dati per rispondere alle esigenze di settori chiave come sanità, cultura, formazione, ricerca e ambiente. Alla presentazione ufficiale è intervenuta Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.

La soluzione tecnologica

Per il laboratorio, il Gruppo TIM, attraverso TIM Enterprise, ha sviluppato una soluzione tecnologica basata sull’Intelligenza Artificiale per supportare gli studenti nelle loro attività. Questa innovazione si chiama Virtual Tutor ed è stata ideata per offrire un aiuto concreto nell’ambito della formazione universitaria. Il Virtual Tutor utilizza le potenzialità dell’AI generativa, progettata appositamente per la preparazione degli esami universitari. L’applicazione permette agli studenti di accedere a un tutor virtuale avanzato, pensato per favorire un apprendimento personalizzato e basato su fonti di conoscenza certificate. È stato già sperimentato dagli studenti del corso di “Economia e gestione dell’innovazione e dei modelli di business” durante la sessione estiva di quest’anno. Il sistema, concepito per fornire risposte rapide e mirate a domande specifiche, è stato utilizzato per prepararsi agli esami attraverso oltre 2mila interrogazioni.

La collaborazione

“La collaborazione tra aziende e università può produrre risultati significativi per la crescita economica e sociale dell’Italia. Ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, favorire l'integrazione delle competenze, valorizzare i talenti di ragazze e ragazzi sono temi centrali per la collettività. Per questo partecipiamo con convinzione a esperienze come HighEst Lab, mettendo a disposizione le nostre tecnologie e competenze. Il Virtual Tutor sviluppato da TIM con il nuovo laboratorio dell’Università di Torino metterà l’Intelligenza Artificiale al servizio degli studenti per orientare e migliorare il loro percorso di studi ed è un esempio dei passi concreti che possiamo muovere insieme per il futuro del nostro Paese” ha dichiarato Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM.

La prossima sessione invernale

Nella prossima sessione invernale verrà rilasciata una nuova versione, progettata per trasformarsi in un autentico mentore digitale. Questo strumento sarà in grado di supportare lo studente durante il processo di apprendimento, offrendo indicazioni precise, analizzando le sue capacità e identificando eventuali punti deboli, così da adattare il piano di studi in modo personalizzato.

L'obiettivo

“L’obiettivo del laboratorio è rendere eccellenti il percorso di formazione dei nostri studenti e studentesse e la capacità di ricerca dei nostri professori. Ma non solo. Grazie ai nostri partner abbiamo la forza di sostenere le imprese nella formazione, ricerca e nell’applicazione dell’AI per ottenere rapidamente un vantaggio competitivo e duraturo nel tempo” ha dichiarato Paola Pisano, Direttrice HighESt Lab e professore di Economia dell’Innovazione dell’Università di Torino. L’HighESt Lab si posiziona come un centro di eccellenza dedicato a trasformare l’Intelligenza Artificiale da strumento di ottimizzazione a catalizzatore di opportunità innovative. Il laboratorio si impegna a sviluppare soluzioni che promuovano una crescita sostenibile e generino benefici duraturi per la società, l’economia, l’ambiente e le persone.

Grazie a collaborazioni prestigiose a livello nazionale e internazionale, conduce ricerche avanzate che includono l’utilizzo dell’IA generativa per promuovere l’uguaglianza di genere nelle imprese, facilitando l’accesso delle donne a posizioni di leadership, e per progettare modelli di business all’avanguardia, capaci di affrontare le sfide globali.