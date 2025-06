IGT Lottery assume la denominazione di Brightstar Lottery

Ascolta ora 00:00 00:00

International Game Technology PLC (quotata al NYSE con il nome IGT) (“IGT”) ha annunciato oggi che la sua business unit globale delle lotterie inizierà a operare con il nome di Brightstar Lottery (“Brightstar” o la “Società”) con effetto immediato.

In seguito alla vendita del business Gaming and Digital di IGT (“IGT Gaming”), prevista a partire dal 1° luglio 2025, a Voyager Parent, LLC, società holding detenuta da fondi gestiti da affiliate di Apollo Global Management, Inc., (quotata al NYSE con il nome APO) (l’“Acquirente”), Brightstar diventerà un’azienda interamente focalizzata sul settore delle lotterie con l’obiettivo di svilupparle e di continuare a soddisfare i giocatori.

Il nuovo brand Brightstar riflette la leadership globale dell’azienda nel settore delle lotterie, proiettata verso il futuro e capace di assumere il ruolo di guida, ispirazione e motore di innovazione per clienti e giocatori.

“Con una storia di quasi 50 anni di affidabilità, innovazione e leadership nel settore delle lotterie, lanciamo Brightstar partendo da solide fondamenta e con una visione orientata al futuro. Il nostro obiettivo è supportare i clienti di tutto il mondo in un contesto in rapida trasformazione, caratterizzato da una crescente digitalizzazione, dall’evoluzione delle aspettative dei giocatori e da un’offerta di gioco sempre più diversificata”, ha affermato Vince Sadusky, CEO di Brightstar.

“Brightstar sarà strategicamente posizionata per guidare l’innovazione e sviluppare in modo responsabile il potenziale del business delle lotterie, con l’obiettivo di offrire esperienze di intrattenimento coinvolgenti per i giocatori, generare valore per i nostri clienti e sostenere progetti a supporto delle comunità", ha dichiarato Marco Sala, Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Brightstar.

Come Brightstar, l’Azienda continuerà a valorizzare la propria tradizione di eccellenza nell’offerta di esperienze di gioco uniche per i giocatori e di risultati significativi per i clienti a livello globale, lungo l’intera catena del valore, operando come gestore di lotterie, fornitore di sistemi e tecnologie per i canali retail e digitale, provider di servizi completi per le lotterie istantanee e sviluppatore di giochi. L’Azienda continuerà a modernizzare le proprie infrastrutture tecnologiche, coniugando tradizione e innovazione per offrire soluzioni responsabili e sostenibili ai clienti di tutto il mondo attraverso i suoi prodotti, servizi, tecnologie e competenze.

Brightstar offre i propri servizi a circa 90 clienti del

settore delle lotterie e ai loro giocatori in sei continenti. È il principale fornitore tecnologico per 26 delle 46 giurisdizioni che gestiscono le lotterie negli Stati Uniti e per 7 delle 10 maggiori lotterie del mondo.