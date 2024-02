Jeff Bezos e quel giallo sulle azioni di Amazon: cosa c'è dietro

Il secondo uomo più ricco del pianeta dietro a Elon Musk, Jeff Bezos, da inizio anno ha iniziato a vendere milioni di azioni di Amazon, l'azienda per la quale non è più l'Amministratore delegato ma fa comunque parte del Consiglio di amministrazione. Soltanto negli ultimi giorni ha venduto 12 milioni di azioni del valore di due miliardi di dollari ai quali si aggiungono quelle vendute la scorsa settimana per un valore complessivo che supera i sei miliardi.

Secondo un documento in possesso di Bloomberg, l'ultima tranche l'ha venduta di azioni l'avrebbe venduta tra martedì e mercoledì secondo un piano che prevede la cessione di ben 50 milioni di azioni della società da lui fondata. Questi numeri sono altissimi e fanno porre una sola domanda: come mai Bezos sta venendo così tanto? Il motivo non l'ha spiegato né lui, né il suo portavoce e nemmeno la stessa Amazon. L'unico indizio sarebbe l'istituzione di un piano di trading con l'annuncio, lo scorso due novembre, che da Seattle avrebbe trasferito la sua residenza a Miami, in Florida, adottando questo piano pochi giorni dopo (era l'8 novembre).

" Il trasferimento in Florida ha probabilmente fatto risparmiare a Bezos circa 430 milioni di dollari in tasse ", spiegano gli esperti di Bloomberg. Quella che è ormai la sua ex città, Seattle, che fa parte dello Stato di Washington, ha recentemente aumentato del 7% l'imposta sulle plusvalenze mentre la Florida, da questo punto di vista, è tax free ossia priva di questa tassa. In questo modo, Bezos può trarre enormi profitti da Amazon, cosa che ha iniziato "egregiamente" da inizio 2024. In meno di due settimane ha fatto sapere di avere un piano per vendere 50 milioni di azioni di cui, la metà (oltre 4 miliardi di dollari il loro valore) è stata negoziata in soli quattro giorni secondo quanto riportato sui documenti normativi. Tra l'altro, Bezos non vendeva azioni dal lontano 2021, tre anni fa.

" Poiché Bezos ha acquistato solo una singola azione di Amazon, è lecito ritenere che abbia posseduto le azioni sin dalla fondazione della società e quindi praticamente tutto il loro valore sarebbe considerato plusvalenza", fanno sapere i bene informati. Da inizio anno le azioni dii Amazon, tra l'altro, sono schizzate verso l'alto del 13%: nell'ultimo giorno in cui Bezos le ha vendute, invece, sono calate del 2,2% portandosi a 168,64 dollari.