Kraft Heinz divisa prova a ripartire

Dopo più di dieci anni insieme, il matrimonio tra Kraft e Heinz, voluto da Buffett e 3G, ha ormai i giorni contati. La quinta azienda alimentare e di bevande al mondo, con un fatturato annuo superiore ai 28 miliardi di dollari, ha deciso di separare le sue attività in due società quotate distinte per rilanciare la crescita. Da una parte ci sarà la Global Taste Elevation Co, dal valore di 14,5 miliardi, che comprenderà le classiche salse da supermercato come Heinz, Philadelphia e Kraft Mac & Cheese; dall'altra invece la North American Grocery Co, con un portafoglio di circa 10,4 miliardi, focalizzata sui prodotti alimentari confezionati e composta da marchi come Oscar Mayer, Kraft Singles e Lunchables.

Nell'ultimo anno l'azione Kraft Heinz ha perso il 29,3% a Wall Street ed è proprio in questo scenario che la separazione in due gruppi distinti è entrata in gioco. L'obiettivo è di creare aziende più focalizzate su un mercato verticale e meno complesse, ma segna anche un'inversione di tendenza rispetto al precedente approccio che vedeva le unioni come mezzo per creare una crescita su larga scala.

L'annuncio arriva dopo solo un mese dall'acquisizione al 100% di Heinz

Italia, focalizzata sul settore dell'alimentazione dell'infanzia, da parte di NewPrinces (già noto come NewLat Food) per 120 milioni di euro. Con questa operazione Plasmon, Nipiol e BiAglut erano tornati al 100% italiani.