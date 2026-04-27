L’Eurojackpot premia l’Italia con oltre 109mila euro

L’estrazione n. 34 di venerdì 24 aprile di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, ha baciato l’Italia grazie a 1 vincita con 1 punto 5+0 da 109.635,70 euro. La giocata vincente è stata realizzata online, combinazione vincente: 6 – 21 – 29 – 39 – 44 + Euronumeri 1 – 5.

Eurojackpot - la cui prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012 – coinvolge milioni di persone in un confronto internazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori di tutti i 19 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario che cresce velocemente da 10 a 120 milioni e quello in palio nella prossima estrazione di martedì 28 aprile sarà di 45 milioni di euro.

I 19 paesi europei in gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia.

Il SuperEnalotto intanto, anche se il “6” continua a nascondersi con il Jackpot che arriva a 155,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera lunedì 27 aprile ed è il montepremi più alto al mondo, nell'estrazione di del concorso n. 66 di venerdì 24 aprile ha regalato tre vincite con 1 punto da 5 pari a 51.982,76 euro.

Le giocate sono state realizzate a Rossano Veneto (Vicenza) presso il punto di vendita Sisal Bar Sport situato in Via Torricella, 42; Bolzano presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Europa situato in Viale Europa, 30; Monopoli (Bari) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Selicato situato in Via Baione, 67.

Combinazione vincente : 6 – 13 – 33 – 37 – 68 – 82

– J 56 – SS 20. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 24 aprile ha assegnato 353.782 vincite.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/