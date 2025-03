Leonardo, in aumento ricavi e utili: la cedola sale a 0,52 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2024 è stato un anno di forte crescita per Leonardo, con miglioramenti significativi rispetto al 2023 in termini di redditività, ordini e generazione di cassa. Il gruppo guidato dall’ad Roberto Cingolani ha registrato ricavi in aumento del 16,2% annuo a quota 17,8 miliardi con un incremento in quasi tutti i settori di business, in particolare per effetto del miglioramento costante della capacità di esecuzione del portafoglio ordini e del percorso di efficientamento della catena di fornitura. L’Ebita ha raggiunto i 1.525 milioni di euro, con un incremento del 15,8% rispetto ai 1.317 milioni del 2023. Questo risultato è stato trainato principalmente dalla crescita dei volumi di attività e dalla forte performance del segmento Difesa e Sicurezza, in particolare dell’Elettronica. Il risultato netto ordinario si è attestato a 786 milioni di euro, con un aumento del 3,7% rispetto ai 758 milioni del 2023, grazie al miglioramento dell’Ebit e alla riduzione degli oneri finanziari netti.

Ordini in crescita

Gli ordini hanno superato i 20,9 miliardi di euro, con un aumento del 16,8% rispetto ai 17,9 miliardi del 2023. Questo risultato è stato sostenuto dal contributo dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e dal settore degli Elicotteri, sia in ambito governativo che commerciale. Il portafoglio ordini ha raggiunto un valore record di 44 miliardi di euro, garantendo una copertura della produzione per 2,5 anni. Leonardo distribuirà un dividendo di 0,52 euro per azione, in aumento rispetto ai 0,28 euro dell’esercizio precedente e in linea con la politica di remunerazione degli azionisti.

La guidance 2025

Per il 2025 Leonardo prevede una crescita sostenibile con:

Ordini attesi a circa 21 miliardi di euro, in linea con la performance del 2024.

Ricavi stimati a 18,6 miliardi di euro, con un aumento del 4,5% rispetto ai 17,8 miliardi del 2024.

Ebita previsto a 1.660 milioni di euro, con una crescita del 8,9% rispetto ai 1.525 milioni del 2024.

Free Operating Cash Flow atteso a 870 milioni di euro, con un incremento del 5,3% rispetto agli 826 milioni del 2024.Indebitamento netto di gruppo che dovrebbe scendere a 1,6 miliardi di euro, con una riduzione del 10,9% rispetto ai 1.795 milioni del 2024.