Logistica integrata, Fs avvia un modello ferro-gomma per il trasporto di calcestuzzo

Una nuova sinergia ferro-gomma punta a rendere la logistica più efficiente e a basso impatto ambientale. Polo Logistica Fs, Baraclit e Murano Spa. hanno comunicato l’avvio di un modello di trasporto intermodale di prefabbricati in calcestruzzo che ottimizza i flussi logistici e riduce le emissioni di CO₂, diminuendo gli spostamenti su gomma. L'adozione di questo modello, secondo le stime dello stesso Polo Logistica Fs, consentirà di eliminare circa 280 camion dalla rete stradale, evitando l’emissione di circa 195 tonnellate di CO₂ rispetto al trasporto esclusivamente su gomma.

L’iniziativa è stata anticipata oggi durante il convegno Il ruolo della logistica nella transizione energetica e nella crescita economica, organizzato da Alis (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) nell'ambito della fiera LetExpo di Verona. Grazie al Polo Logistica, i manufatti in calcestruzzo prodotti da Baraclit nello stabilimento di Bibbiena (Ar) vengono caricati sul treno direttamente in fabbrica mediante Trasporto Ferroviario Toscano - Tft e, con un treno Mercitalia Rail, raggiungono il terminal di Marcianise (Ce), dove Mercitalia Shunting & Terminal li carica su camion per il trasporto in cantiere.

"Questa sinergia fa parte del percorso evolutivo del nostro Piano Strategico, che prevede una serie di azioni mirate a favorire la massima collaborazione tra i diversi segmenti del trasporto in un’ottica di sistema sull’intera supply chain con il treno come vettore principale sulle lunghe distanze", ha dichiarato Sabrina De Filippis, Ad di Mercitalia Logistics. Questo approccio alla logistica e ai trasporti - ha aggiunto - "parte prima di tutto dell'innovazione culturale che sta vivendo il Polo Logistica del Gruppo Fs: il cliente e la sua domanda al centro dei processi operativi, le partnership e le sinergie quali must del piano, la sostenibilità ambientale, economica e sociale come faro per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi che ci siamo prefissati per proporci sempre più come Freight Forwarder a supporto del sistema industriale europeo".

Dell'accordo fa parte anche la società Murano Spa (produttore di frutta secca) che "celebra" gli 80 anni di attività con la costruzione di un nuovo stabilimento all'avanguardia: questa struttura, caratterizzata da dimensioni, tecnologia e innovazione uniche in Europa, è stata affidata a Baraclit.

L'accordo - si legge in una nota per la stampa - "rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso di intermodalita' promosso dal Polo Logistica, in continuita' con il progetto ferro-mare-gomma realizzato lo scorso anno insieme a Baraclit e Gruppo Grendi".