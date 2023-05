Ludoil: un percorso di crescita tra energia e innovazione

Il panorama energetico italiano è testimone di un cambiamento radicale nel modo in cui viene prodotta e distribuita l'energia. Al centro di questa trasformazione vi è Donato Ammaturo, presidente di Ludoil, un'azienda che sta guidando la transizione energetica italiana verso un futuro più verde e sostenibile. Da quando l'azienda è stata fondata nel 1954, la famiglia Ammaturo ha mantenuto viva la visione dei fondatori, basata sui principi di correttezza ed etica. Questo approccio ha permesso a Ludoil di costruire una reputazione illibata, con un track record di successo nelle operazioni di M&A con le più grandi aziende energetiche al mondo del calibro di Eni e Q8.

Il futuro dell'energia è il biometano, soluzione pulita e sostenibile

Recentemente Ludoil ha annunciato un imponente piano di investimenti di oltre 500 milioni dedicati all'energia verde che porterà il Gruppo a generare un fatturato di oltre 4 miliardi di euro. Il fulcro di questa strategia è il biometano, un gas rinnovabile prodotto attraverso processi di trattamento dei rifiuti organici, gestito dalla controllata Luce SpA. Questo investimento dimostra la ferma convinzione di Ammaturo nel ruolo del biometano come una soluzione pulita e sostenibile nel mix energetico del futuro.

Ammaturo: dall'energia alla diplomazia passando per la finanza

Ludoil non si limita a produrre energia, ma è anche attivamente coinvolta nel garantire la sicurezza energetica dell'Italia. Grazie a nove asset strategici distribuiti su tutto il territorio nazionale, l'azienda è posizionata in maniera ottimale per rispondere in modo flessibile ed efficiente alle esigenze del paese in termini di energia. Oltre alle sue responsabilità aziendali, Donato Ammaturo svolge anche una serie di ruoli istituzionali di grande importanza. È membro del Consiglio di Amministrazione della Banca del Mediterraneo, dove apporta la sua vasta esperienza e competenza nel settore finanziario. La sua influenza non si limita al settore economico; Ammaturo ha anche una carriera diplomatica, ricoprendo il ruolo di Ambasciatore at Large, un ruolo che gli permette di rappresentare gli interessi dell'Italia a livello internazionale.

Ludoil garantisce la sicurezza e l'indipendnza energetica per l'Italia

Un altro aspetto fondamentale del ruolo di Ludoil nel panorama energetico italiano è il suo impegno a garantire la sicurezza energetica del paese in tempi di crisi. L'azienda detiene le Scorte d’Obbligo OCSIT dello Stato Italiano, un serbatoio di energia da utilizzare in caso di guerra o di altre calamità. Questo ruolo è vitale per garantire che l'Italia possa far fronte a eventi imprevisti, mantenendo funzionanti i servizi essenziali e proteggendo il benessere dei suoi cittadini.

La nuova sfida nell'editoria con l'acquisizione de L'Espresso

La visione di Ammaturo non si ferma al settore energetico. Alga Srl, supportata dalla famiglia Ammaturo, ha recentemente acquisito il 50% delle quote de L'Espresso, il prestigioso settimanale italiano. Questa mossa rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione di Alga, che è dedicata all'innovazione nel giornalismo. Alga e la famiglia Ammaturo credono fermamente nell'importanza di un giornalismo di qualità e indipendente per il progresso della società e la tutela della democrazia. L'impegno nel supportare il Piano Strategico de L'Espresso riflette la loro fiducia nella testata come un'istituzione duratura che continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nel panorama dell'editoria italiana.

L'impegno nel charity a fianco della "Andrea Bocelli Foundation"

Infine, Donato Ammaturo e Ludoil rappresentano un esempio di come l'innovazione e l'etica possano guidare il successo in un mondo in rapida evoluzione. Che si tratti di energie rinnovabili o di giornalismo di qualità, l'approccio di Ammaturo rimane lo stesso: investire nel futuro, preservare i valori fondamentali e, soprattutto, contribuire al progresso della società senza dimenticare chi è stato meno fortunato, per questo Ludoil sostiene la "Andrea Bocelli Foundation" e in passato ha finanziato la costruzione di una palestra per una scuola ad Amatrice colpita dal terremoto 2016.