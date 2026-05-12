Malpensa, JetBlue decolla in Italia con il nuovo volo Boston-Milano

La compagnia aerea JetBlue debutta in Italia con l’avvio, oggi, del nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport e l’aeroporto di Milano Malpensa. Nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la posizione della compagnia come principale vettore leisure del New England, migliorando così anche le connessioni per i clienti in viaggio sul suo network.

Con l’avvio del servizio su Milano, JetBlue offre ora ai propri clienti nove collegamenti giornalieri diretti da Boston verso l’Europa durante la stagione estiva, che si aggiungersi ai collegamenti annuali già operativi su Amsterdam, London-Heathrow e Parigi, oltre ai servizi stagionali a Barcellona, Dublino, Edimburgo, London-Gatwick e Madrid. La nuova rotta si inserisce nel quadro dei continui investimenti di JetBlue su Boston, a poche settimane dal lancio del nuovo servizio stagionale per Barcellona, in Spagna, e rafforza ulteriormente il ruolo chiave di Boston come hub di collegamento.

“L’avvio del collegamento con Milano è una tappa importante per per la nostra continua crescita a Boston - ha detto Marty St. George, presidente di JetBlue -. Essendo la nostra prima destinazione in Italia, Milano amplia ulteriormente la portata della nostra rete transatlantica e offre ai clienti, sia nel New England sia in tutto il nostro network, l’opportunità di provare il nostro servizio unico attraverso l’Atlantico che si basa su un servizio eccezionale, un design accurato e un ottimo rapporto qualità-prezzo”.

“Siamo lieti e orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento diretto di JetBlue tra Boston e Milano Malpensa, lo scalo scelto dal vettore americano per il suo debutto sull’Italia, un volo che rafforza ulteriormente il network intercontinentale del nostro aeroporto e consolida il ruolo di Milano come porta d’accesso internazionale per il Nord Italia - ha aggiunto Aldo Schmid, head of Aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. È un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti. Boston, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo volo offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia”.

“L’apertura del nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e Boston segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della proiezione internazionale della Lombardia, in particolare verso gli Stati Uniti - ha sottolineato Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia -. Il Massachusetts per noi è un partner di grande interesse, con cui intendiamo rafforzare le relazioni internazionali e sviluppare nuove forme di collaborazione. Grazie alla presenza di centri di ricerca e istituzioni universitarie di eccellenza come il Mit e Harvard, si è affermato come punto di riferimento globale in settori strategici anche per la Lombardia, dalle life sciences all’aerospazio. Il volo di JetBlue è un’opportunità concreta per favorire gli scambi, attrarre investimenti e creare nuove occasioni di crescita per i nostri territori”.

La rotta per Milano rende più facile per i clienti degli Stati Uniti raggiungere una delle città più famose d’Europa conosciuta in tutto il mondo per la moda, il design e l’innovazione che offre ai visitatori attrazioni iconiche e un accesso privilegiato al Lago di Como e alle Alpi. Per i viaggiatori in partenza dall’Italia, Boston rappresenta è invece la porta d’accesso all’ampia rete di destinazioni servite da JetBlue: destinazioni in Florida, California e nei Caraibi

I voli per Milano sono operati con aeromobili A321 che offrono l’esperienza premium Mint® di JetBlue, con suite private dotate di sedute completamente reclinabili e un’offerta gastronomica curata da celebri ristoranti di New York. I clienti EvenMore® possono usufruire di nuovi vantaggi: spazio dedicato nelle cappelliere, bevande alcoliche gratuite, snack premium e auricolari disponibili su richiesta, spazio extra per le gambe, controlli di sicurezza prioritari in alcuni aeroporti e imbarco anticipato.

La pluripremiata esperienza Core ridefinisce il viaggio in economy offrendo un livello di servizio superiore ai clienti che desiderano comfort e qualità a una tariffa conveniente. I clienti Core godono di un’esperienza di alto livello indipendentemente dal posto a sedere, con una selezione gratuita di snack, bevande analcoliche, caffè, tè, birra, vino e liquori, oltre a un pasto gratuito di alta qualità creato dal partner gastronomico Dig Inn. I clienti Core, EvenMore e Mint rimangono connessi per tutta la durata del volo grazie al servizio Fly-Fi veloce, gratuito e illimitato e possono usufruire di un sistema di intrattenimento accessibile dagli schermi integrati in ogni sedile.

Per celebrare il lancio, sono disponibili tariffe promozionali limitate a tratta.

Ulteriori informazioni sui voli transatlantici e sui servizi JetBlue sono disponibili al sito https://www.jetblue.com/flying-with-us/uk-and-europe