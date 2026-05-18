Malpensa, Wizz Air potenzia la base e da settembre decollano 4 nuovi collegamenti

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia e Sea Milan Airport, annunciano un nuovo importante investimento nella base all’aeroporto di Milano Malpensa: dal prossimo 14 settembre il numero di aeromobili salirà da 10 a 11, consentendo un significativo potenziamento dell’offerta di rotte internazionali da e verso lo scalo.

Nel dettaglio, l’arrivo dell’undicesimo aereo consentirà il lancio di quattro nuovi collegamenti internazionali tutti in partenza a metà settembre da Malpensa per Santander, dal 15 settembre con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato in estate, ogni lunedì e venerdì in inverno; Saragozza, dal 15 settembre 2026, con 3 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato; Porto, dal 14 settembre, con 5 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica; Agadir-Al Massira, dal 15 settembre 2026, con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. I biglietti dei nuovi collegamenti, così come di tutte le altre rotte da Milano Malpensa, sono già disponibili e in vendita su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ, a partire da 24.99 euro.

Questa novità segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza della compagnia a Milano Malpensa, consolidando il ruolo di porta di accesso verso l’Europa e il Mediterraneo. Le nuove destinazioni di Santander, sulla costa cantabrica, Saragozza, città dal grande patrimonio storico e culturale, Porto, tra le mete più vivaci e apprezzate del panorama europeo, e Agadir-Al Massira, affacciata sulle coste atlantiche del Marocco, ampliano in modo significativo il ventaglio di opportunità per i viaggiatori leisure, offrendo collegamenti diretti verso mercati ad alto potenziale turistico.

Il potenziamento della base di Milano sarà supportato dall’introduzione di un nuovo Airbus A321neo, aeromobile di ultima generazione apprezzato per il maggiore comfort a bordo, la ridotta rumorosità e le minori emissioni. Grazie a esso, Wizz Air porterà la propria offerta a un totale di 50 rotte verso 23 Paesi, ampliando ulteriormente le opportunità di viaggio per passeggeri leisure e business.

L’annuncio arriva a poco meno di due mesi da quello del decimoAirbus A321Neo basato a Malpensa e dal lancio di 7 nuove rotte da Milano nel network della compagnia: due collegamenti nazionali per Palermo e Napoli (entrambi con frequenza doppia giornaliera) e 5 internazionali verso Dortmund (giornaliera), Bilbao (5 voli settimanali), Cluj (4 voli settimanali – martedì, giovedì, sabato e domenica, Iasi (3 voli settimanali – lunedì, mercoledì e venerdì) e Palma di Maiorca (voli giornalieri ).

“Milano è la nostra seconda più grande base in Italia e rappresenta da sempre uno dei mercati più dinamici e strategici per la nostra crescita in Italia. Il rafforzamento della nostra presenza a Malpensa, con l’arrivo dell’undicesimo aeromobile basato, conferma la fiducia che riponiamo in questo territorio e nelle sue potenzialità - commenta Ian Malin, Chief commercial officer Wizz Air -. Vogliamo continuare a rendere il viaggio sempre più semplice, accessibile e conveniente per i passeggeri del Nord Italia, offrendo un network internazionale ancora più ampio e una maggiore disponibilità di posti sulle rotte più richieste. Questo investimento non riguarda soltanto l’espansione operativa della compagnia, ma anche il contributo concreto allo sviluppo del territorio: insieme al nostro partner Sea – Milan Airports, siamo orgogliosi di supportare la crescita della connettività di Milano, creando nuove opportunità per il turismo, il business e l’economia locale”

“L’ulteriore espansione di Wizz Air all’aeroporto di Milano Malpensa conferma la centralità strategica dello scalo nel panorama europeo del trasporto aereo - sottolinea Luigi Battuello, Chief Commercial officer di SEA Milan Airports -.

Accogliamo con soddisfazione la scelta di incrementare ulteriormente il numero degli aeromobili basati a Malpensa e l’avvio di nuovi collegamenti internazionali come Agadir, Santander e Saragozza, quest’ultime due destinazioni sono novità assolute per Malpensa, che ne ampliano il network e rafforzano il ruolo di connettività al servizio del territorio, accrescendo l’accessibilità di Milano e della Lombardia”.