Mare, montagna, laghi e città d'arte. La bella stagione core sui binari

Le più belle destinazioni di mare, montagna e città a portata di treno. Raggiungibili grazie a un’offerta intermodale sempre più ricca, flessibile e sostenibile. La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS è sul binario di partenza: i passeggeri potranno usufruirne dal 9 giugno prossimo.

Le Frecce e i FrecciaLink, con più di 150 destinazioni in Italia, con il nuovo orario estivo, uniranno da Nord a Sud il Paese: otto i collegamenti giornalieri tra Milano e Reggio Calabria, due quelli tra Venezia e Reggio Calabria. Inoltre, 16 Frecce viaggeranno ogni giorno tra Roma e Reggio Calabria. Dalla Capitale alla Puglia partiranno fino a 13 corse quotidiane, con Frecciarossa e Frecciargento. Saranno inoltre disponibili oltre 30 Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con due Frecciarossa giornalieri aggiuntivi Milano-Pescara e, nel weekend, ulteriori due collegamenti Bolzano-Pescara. Per ottimizzare l’esperienza Frecciarossa, via anche al nuovo portale di bordo, per gustare grande cinema, sport, contenuti turistici e tanto altro.

Nel fine settimana saranno anche disponibili due nuovi Frecciargento tra Roma e Ravenna. Si arricchirà poi l’offerta notturna e i FrecciaLink – gli autobus dedicati, in connessione con le Frecce – consentiranno di raggiungere Matera, Assisi, Perugia, Potenza e Pompei.

Con fermate e corse aggiuntive, le Frecce raggiungeranno inoltre mete quali Latisana–Lignano Sabbiadoro, Riccione, Cattolica, Senigallia, Giulianova, Vasto San Salvo, Monopoli, Fasano, Ostuni, Maratea, Scalea, Sapri, Pisciotta–Palinuro, Vallo della Lucania, Agropoli e Orbetello. Poi, cinque nuove località del Cilento saranno raggiungibili con FrecciaLink: Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, San Marco di Castellabate e Santa Maria di Castellabate. A queste si aggiungono Piombino, Cecina, Sorrento, Vieste e Peschici.

Per chi ama la montagna saranno disponibili dieci Frecciarossa al giorno tra Roma, Firenze e Bologna con partenza e arrivo a Trento e Bolzano e due nuovi Frecciarossa tra Milano e Bolzano, il sabato e la domenica. Con FrecciaLink saranno ancora più vicine le più belle località alpine, da Cortina d’Ampezzo a Courmayeur. Con Intercity si potrà viaggiare verso San Candido, Bardonecchia, Bolzano, San Benedetto del Tronto, Tropea, Bari e Lecce. Queste ultime saranno collegate a Reggio Calabria con il nuovo Intercity Ibrido. E nei fine settimana, il collegamento Torino-Genova arriverà anche a Savona. Grazie ai treni Eurocity, in cooperazione con le ferrovie svizzere, da Milano o Venezia si potranno raggiungere destinazioni come Zurigo, Lugano e Bellinzona. Con gli Euronight, la Germania e l’Austria saranno collegate con La Spezia, Genova e Milano.

Si conferma poi la capillarità del Regionale di Trenitalia: oltre 1.700 le mete servite, di cui ben 500 turistiche tra cui Camogli, Castiglioncello, Tropea, Sapri, Maratea, Scilla, Siracusa, Francavilla al Mare, Cefalù, Polignano a Mare e Iglesias. I servizi intermodali consentiranno di raggiungere in totale 140 località turistiche, di cui otto nuove.

Parte poi la stagione estiva di FS Treni Turistici Italiani con l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera (diurni) e l’Espresso Cadore (notturno). A completare l’offerta, i 19 collegamenti «treno+nave» e i 23 «treno+aereo», con biglietti acquistabili in un’unica soluzione.