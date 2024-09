Milano del futuro: le grandi aziende la vedono così | Segui la diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Immaginate la Milano del futuro. O, se non altro, provate a farlo. Sarà italiana o europea? Per tutti o per pochi? Da vivere o da visitare? Non ci sono risposte codificate, ma questi interrogativi diventano sempre più impellenti e ineludibili per una metropoli che da sempre rincorre l'avvenire e in alcuni casi lo anticipa. Allo speciale evento organizzato da ilGiornale, le domande attorno alle quali ruotano le sfide della Milano di domani diventano il punto di partenza per un confronto tra i manager di alcune grandi aziende che proprio nel capoluogo lombardo operano, investono e offrono servizi. La giornalista Hoara Borselli guiderà il dialogo al quale prendono parte Marco Frattini (Head of Integrated Marketing B2B and B2G di Enel), Pierluigi Monceri (Direttore Regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo), Enrico Pazzali (Presidente di Fondazione Fiera Milano) e Valentina Tamburini (Head of Strategy di A2A).

Apre il dialogo Valentina Tamburini, citando uno studio presentato da A2A a Cernobbio. "Le città sono catalizzatori economici e sociali, in Italia nelle città c'è tre volte la possibilità di trovare lavoro rispetto ad altre zone. Ma c'è anche più del 90% degli atenei e del 60% delle biblioteche. Il trasporto pubblico è del 50% superiore nelle città. Le città anche su distribuzione di gas e acqua sono più efficienti. Con questa efficienza, se con le leve della decarbonizzazione andiamo a incidere prima, raggiungeremo prima gli obiettivi della transizione".

Marco Frattini: "Vediamo due abilitatori della città smart: l'elettrificazione con un percorso graduale, con un tema di efficientamento sull'illuminazione e con il fotovoltaico o le comunità energetiche. E poi la digitalizzazione, che consente di controllare tutti questi asset in maniera più efficiente con il passato". Hoara Borselli coglie il punto: questo percorso dovrà fare i conti con le disuguaglianze? Frattini: "Questo è per l'appunto un percorso e sarà dunque graduale. Aziende come Enel devono contribuire a rendere disponibili le infrastrutture, ad esempio sulle auto elettriche".

Enrico Pazzali: "La Fiera di Milano è parte

della storia di Milano. Non mi trovo d'accordo nel parlare di Milano con un'impostazione dirigistica; per disegnare il futuro dobbiamo capire come affrontare le problematiche che oggi attraversa Milano"

(in aggiornamento)