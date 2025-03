Moda, Bloomberg: "Accordo tra Prada e Versace entro marzo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo della moda italiano potrebbe presto essere scosso da un'acquisizione storica. Nei giorni in cui Milano è pervasa dalla fashion week si mormorava di un interesse di Prada nei confronti di Versace e ora Bloomberg conferma i rumors, anche se non ci sono ovviamente conferme da una parte e dall'altra. " Prada e Capri holding, proprietaria di Versace, potrebbero raggiungere un accordo entro la fine di marzo per la cessione, se le trattative dovessero andare a buon fine. Si sarebbe trovato un accordo sulla valutazione della casa di moda fino a 1,5 miliardi di euro ", scrive la testata americana. Ci sarebbe, quindi, un interesse concreto che ancora non ha trovato sbocco ma per il quale si sta lavorando.

Blooomberg spiega che Prada riuscisse a portare a casa la trattativa, si verrebbe a creare un gruppo " in grado di competere meglio con i big globali del settore, su tutti Lvmh e Kering. Per l'Italia, dopo decenni in cui i marchi tricolore sono finiti in mani straniere, un eventuale accordo rappresenta una inversione di tendenza nel mondo del lusso ". Prima di Blooomberg, a parlare della trattativa è stato il quotidiano francese Les Echos. Secondo il giornale transalpino, " il gruppo milanese del lusso ha fissato in 4 settimane la durata dei negoziati esclusivi con Capri Holdings, anche se non è affatto scontato che il gruppo milanese possa alla fine decidere di dare seguito con un'offerta all' eventuale interesse finora mostrato ". L'indiscrezione di Les Echos è stata smentita in modo fermo da più parti e non c'erano stati particolari strascichi, soprattutto perché sul tema era intervenuta personalmente Miuccia Prada: " È sul tavolo di tutti ".

Indiscrezioni di stampa italiane dei giorni scorsi avevano però rivelato che Prada avrebbe incaricato Goldman Sachs e Citi di valutare il dossier ma, come sempre in questi casi, nessuno conferma. Non erano però arrivate nemmeno smentite ma solo secchi no comment.

Parlando di bilanci, secondo le attese pare che Prada a fine 2024 abbia in cassa. Ma su quanto dovrebbe spendere per l'acquisizione ci sono molti interrogativi. Nel 2018 Capri Holdings aveva rilevato il brand dalla famiglia Versace e da Blackstone al prezzo di oltre 1,8 miliardi di euro.