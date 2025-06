Moneta, il lusso diventa assoluto. Atomo, Bankitalia snobba Draghi

Non solo passerelle e star, il lusso veste anche il mattone. I colossi dell`alta moda - da Lvmh a Kering da Prada a Dolce & Gabbana - conquistano l`immobiliare, tra palazzi iconici e residenze da sogno. Come lo storico Grand Hotel Des Bains di Venezia, che si prepara a rinascere grazie a un investimento da 200 milioni. Partendo proprio da quest`ultima operazione, il settimanale Moneta - in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo - accende i riflettori su una corsa all`immobiliare di fascia molto alta, guidata proprio dai giganti del fashion. Protagoniste di questo nuovo capitolo del lusso sono poi le residenze griffate da un brand prestigioso, dove l`abitare diventa un`esperienza unica grazie a servizi ad hoc, come cinema privato, chef e maggiordomi su richiesta. Perché la nuova frontiera del lusso assoluto è l`esclusività su misura. Un sogno per pochi e anche un campanello d`allarme per chi non saprà reinventarsi. Sempre nel fashion arriva poi il bollino blu anti-falsi.

A proposito di filiera e qualità, Moneta racconta l`evoluzione di Dellorto, storica azienda italiana di carburatori, che dopo 92 anni di attività punta sull`innovazione per continuare a crescere. Territorio e rinnovamento si ritrovano anche nelle cinque imprese agricole condotte da under 35, che dimostrano come la campagna possa essere una terra di opportunità, non solo di fatica. E poi un viaggio, in Messico, tra i campi di Tequila, dove si combatte con un crollo dei prezzi e fiumi di invenduto. Ma la tensione si fa palpabile soprattutto nel mondo della finanza. Mentre Mps, dopo il via libera della Bce, accelera sull`Ops per Mediobanca, la partita tra Unicredit e Banco Bpm potrebbe arenarsi dopo la decisione del Tar del Lazio sulle condizioni imposte dal Golden power. Non mancano colpi di scena anche sul fronte energetico: Bankitalia, con un recente rapporto, smorza gli entusiasmi sul nucleare, in contrapposizione con lo studio firmato dall`ex premier Mario Draghi. Un confronto che riaccende il dibattito sulle energie del futuro.

Infine, Moneta prova a tracciare la rotta nel risparmio gestito per la seconda metà

dell`anno, di fronte a uno scenario globale in tensione. E chissà che in questo caos, a riportare armonia ci pensi il suono caldo di un vinile, le cui edizioni più pregiate passano di mano tra i collezionisti a somme da capogiro.