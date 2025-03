Monteleone (Enea): "Idrogeno e tecnologie pulite, l’Italia ha un’occasione unica"

Giulia Monteleone

Al convegno "Il peso dell'Energia" organizzato dal Giornale, Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’Enea, ha sottolineato le potenzialità dell’idrogeno e l’importanza dell’innovazione tecnologica per la transizione energetica del Paese.

"Cos'è l'idrogeno? Di fatto è un combustibile, solo che, a differenza dei combustibili fossili, non emette anidride carbonica nell’atmosfera" ha spiegato Monteleone. È una tecnologia già pronta: "L'idrogeno viene prodotto e utilizzato da sempre, è un combustibile noto a tutto il mondo dell'industria energetica. La differenza rispetto al passato è che oggi vogliamo produrlo in modo sostenibile", ha aggiunto.

Monteleone ha evidenziato come le applicazioni siano già concrete: "Già oggi le caldaie nelle nostre abitazioni, quelle che bruciano gas naturale, possono bruciare idrogeno e non emettere CO₂. Anche i motori a combustione interna possono funzionare a idrogeno. Tutte le tecnologie per produrre e utilizzare l'idrogeno in modo pulito esistono già".

Il dibattito si è poi allargato alla necessità di mantenere competitiva l’industria italiana: "Si parla di rivoluzione perché c'è dietro tutto il tema dello sviluppo tecnologico e della competitività. Noi non dobbiamo solo installare pannelli fotovoltaici o utilizzare auto a combustione pulita, ma dobbiamo anche avere la capacità di sviluppare queste tecnologie".

Infine, Monteleone ha richiamato il ruolo dell'Europa come guida nel processo di transizione: "L'Europa ha dato riferimenti chiari. Il Net-Zero Industry Act e altre iniziative tracciano la strada.

Dobbiamo saper cogliere queste opportunità per costruire un futuro energetico sostenibile e sicuro per il nostro Paese".

Un intervento che ha acceso il dibattito e lasciato aperte molte riflessioni sulle sfide e le opportunità della transizione energetica italiana.