"Musk fatto fuori", "Falso". Il giallo del nuovo Ceo di Tesla

Tesla alla ricerca di un nuovo Ceo per sostituire il fondatore Elon Musk. Anzi no. È un vero e proprio giallo quello che chiama in causa la casa automobilistica specializzata in elettriche. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione della società avrebbe iniziato a cercare un nuovo amministratore delegato “contattando diverse società” specializzate nel fornire consulenza sulla ricerca, con l’obiettivo di avviare un processo formale all’interno dell’azienda. Musk verrebbe cacciato per il crollo delle azioni e degli utili di Tesla, ma non sarebbero mancate le critiche per i troppi impegni con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l'Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. Ma non è tardata ad arrivare la smentita.

"Questo è assolutamente falso (e questo è stato comunicato al giornale prima della pubblicazione della notizia). L'amministratore delegato di Tesla è Elon Musk e il consiglio di amministrazione ha grande fiducia nella sua capacità di continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che ci attende" quanto scritto su X il presidente di Tesla Robyn Denholm. Il miliardario sudafricano non è rimasto in silenzio. Musk ha infatti denunciato l'"estrema violazione dell'etica" da parte del Wall Street Journal, reo di aver pubblicato "un articolo deliberatamente falso, che non include una smentita inequivocabile da parte del consiglio di amministrazione di Tesla!".

Piena fiducia in Musk, dunque. Ma la Tesla non sta attraversando un periodo d’oro, anzi. L’azienda sta facendo i conti con un calo di popolarità.

non lasciano grandi margini di interpretazione: dall’inizio del 2025 a marzo, Tesla ha avuto 409 milioni di dollari di utile, il 71 per cento in meno rispetto al 2024. Un dato molto lontano dalle previsioni degli azionisti. Le conseguenze sulle azioni in borsa sono state significative: dall’inizio dell’anno hanno perso circa il 34 per cento del loro valore.