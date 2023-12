A Napoli il maxi-evento Ploom X: ospiti il rapper Anastasio, Jessica Ferrara e Sara Bluma

Live sul lungomare di Napoli l'evento di Ploom X, che vedrà come special guest il rapper Anastasio, vincitore della 12esima edizione di X Factor, e le Dj Jessica Ferrara e Sara Bluma. Lo show, previsto per la serata di oggi, giovedì 7 dicembre, sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 20.00 e andrà avanti fino alle 24.00.

L'evento targato Ploom X, device a tabacco riscaldato targato JTI, è stato organizzato sulla terrazza del Grand Hotel Santa Lucia di Via Partenope. Lo special guest Anastasio si esibirà in una performance Truly Unique. Spazio anche al Dj set, con Jessica Ferrara e Sara Bluma.

Cosa prevede la serata

Stando a quanto comunicato da Ploom X, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00 con il Dj set di Jessica Ferrara, giovane Dj classe 1991 originaria di Casoria. Non macherà poi l'esibizione del rapper italiano Marco Anastasio, meglio conosciuto come Anastasio, vincitore di X Factor, e di Sara Bluma, DJ e produttrice algerina che ha visto i suoi esordi nelle piste da ballo di Ibiza, poi divenuta una professionista a partire dal 2018.

Tutti quanti gli artisti si esibiranno per il pubblico dalla terrazza del Grand Hotel Santa Lucia, che ospiterà l'evento.

Gli eventi di Ploom X

Il live show di Napoli è solo uno dei tanti eventi dedicati a Ploom X, device innovativo a tabacco riscaldato di JTI. A inizio di questo mese una grande manifestazione si è tenuta a Roma per lanciare la presenza su scala nazionale di Ploom X, presentato lo scorso marzo. " Avevamo lanciato il nostro dispositivo a marzo e la risposta è stata così positiva che abbiamo pensato che era giunto il momento di espanderlo ", aveva dichiarato Lorenzo Fronteddu Corporate and Communication Affair di JTI Italia.

Ploom X è diventato un simbolo associato alla musica, all'arte e alla moda. Si è trattato di un percorso che è andato avanti per tutto il 2023, un percorso in cui il device di JTI si è presentato come partner di alcuni tra gli eventi più attesi come la Milano Fashion Week, manifestazioni musicali come il Club To Club Festival di Torino e la Milano Music Week. E non finisce qui, perché altre iniziative sono previste per il 2024.