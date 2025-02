La Nutella non tradisce. Ferrero macina record

Ascolta ora 00:00 00:00

Nutella per tutti i gusti. Il susseguirsi di lanci di nuove versioni della crema alle nocciole, dai biscotti ai gelati passando anche per la spalmabile vegana, dà una spinta al gruppo Ferrero che sfiora la crescita a doppia cifra. Ferrero International, la holding del gigante dei dolciumi, ha toccato un fatturato consolidato record di 18,4 miliardi di euro nell’esercizio chiuso al 31 agosto scorso, segnando un tasso di crescita pari all’8,9%. Per il gruppo presieduto da Giovanni Ferrero (in foto) si tratta di crescita tutta organica in quanto nei 12 mesi non c’è stata alcuna acquisizione. «Anche se il contesto economico rimane complesso, i nostri marchi e prodotti continuano a ottenere ottimi risultati - ha commentato Daniel Martinez Carretero, direttore finanziario del gruppo di Alba - Ciò testimonia il modo in cui continuiamo ad innovare nostri prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri consumatori». Per farlo Ferrero ha implementato gli investimenti che hanno toccato quota 958 milioni, superiori del 18% rispetto al periodo precedente, con focus particolare su Stati Uniti, Italia, Germania e Cile. Spicca il lancio di Nutella Ice Cream, il primo gelato confezionato a marchio Nutella, che ha guidato la crescita della categoria dei gelati a cui si aggiunge l’ulteriore espansione nella categoria dei biscotti con il lancio di Kinderini in mercati chiave e la proposta dei prodotti salutistici (marchi Eat Natural e Fulfil) in altri mercati europei.

A supporto dell’espansione del portafoglio prodotti la Ferrero sta ampliando la propria capacità produttiva con l’apertura del primo impianto di lavorazione del cioccolato negli Stati Uniti (circa 70.

000 piedi quadrati a Bloomington, Illinois), l’ammodernamento dell’impianto produttivo di Stadtallendorf (Germania) e il potenziamento della capacità di approvvigionamento e lavorazione delle nocciole in Cile. Ad oggi Ferrero conta 37 stabilimenti e oltre 47.500 dipendenti.